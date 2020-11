Laatzen

Eine Reihe von Klassen und Gruppen befinden sich in Quarantäne, in den Schulen werden Klassen ab sofort nur noch wechselweise unterrichtet.

Betroffen ist unter anderem die Albert-Einstein-Schule in Laatzen, wo 35 Schüler und sechs Lehrkräfte in Quarantäne gehen. „Wir haben am Sonnabendmorgen davon erfahren“, berichtet Schulleiter Christian Augustin. An dem Tag lag das positive Covid-19-Testergebnis eines Schülers vor. Daraufhin habe die Schule ermittelt, mit welchen anderen Schülern und Lehrern der Fünftklässler Kontakt hatte. Nachdem die Klasse dem Unterricht am Montag fernblieb, wurde am Mittag das sogenannte Szenario B ab Dienstag angeordnet, das dem Unterrichtsmodus vor den Sommerferien ähnelt: Wie damals werden dann nur noch halbe Klassen vor Ort unterrichtet, um Sicherheitsabstände zwischen den Schülern zu wahren. Die jeweils andere Hälfte lernt zu Hause, die Gruppen wechseln wochenweise.

Klassen werden ab Dienstag halbiert

Ebenfalls am Dienstag tritt das Szenario an der Grundschule Ingeln-Oesselse in Kraft, wo ein Drittklässler positiv auf Covid-19 getestet wurde. Nach Auskunft von Schulleiter Tobias Ahlswede würden die Lerngruppen dort im Gegensatz zur AES tageweise wechseln. Laut Anordnung des Gesundheitsamtes befänden sich eine Klasse des dritten Jahrgangs sowie drei Lehrer in Quarantäne. Sollten keine weiteren Schüler positiv getestet werden, ende die Quarantäne am Mittwoch, 11. November, der Wechselunterricht frühestens am Freitag nächster Woche.

Die Erich-Kästner-Oberschule wechselt wegen einer Corona-Infektion eines Schülers im zehnten Jahrgang ebenfalls ins Szenario B. Dort bleiben nach Auskunft von Schulleiter Sven Hinzpeter vorerst 37 Schüler aus zwei Klassen, die gemeinsam in Kursen unterrichtet wurden, sowie neun Lehrkräfte zu Hause. Die übrigen Schüler wechselten wochenweise zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling. Die Regelung gilt vorerst bis Ende nächster Woche.

An der Grundschule Gleidingen gab es ebenfalls einen Corona-Fall. „Die betroffene Klasse ist seit Freitag bis zunächst Dienstag im Distanzlernen“, erläutert Bianca Trogisch von der Landesschulbehörde. Das Gesundheitsamt habe allerdings noch keine Maßnahmen angeordnet. „Daher gilt für die Grundschule Gleidingen zumindest bisher nicht der Wechsel ins Szenario B.“

Corona-Fälle auch an sieben Kindertagesstätten

Vor einem Betreuungsproblem stehen auch viele Familien mit Kindergartenkindern in Laatzen. Nach Angaben der Stadt Laatzen gab es am Montag sieben Kitas, in denen jeweils eine Gruppe wegen eines Corona-Falls geschlossen wurde. Für die Kita Gleidingen liege eine Quarantäneanordnung bis zum 6. November vor, eine solche gebe es auch für die AWO-Kita in Laatzen-Mitte. Die übrigen Einrichtungen warteten noch auf Antworten des Gesundheitsamts. Vorsorglich geschlossen wurden jeweils eine Gruppe in den Kitas Ahornstraße in Grasdorf, Brucknerweg in Laatzen-Mitte, der Kita im Park in Rethen und des Horts der Grundschule Gleidingen. Die Kita Pinienweg in Laatzen-Mitte sei aufgrund eines positiven Corona-Falles sogar komplett geschlossen.

Angesichts der steigenden Fallzahlen richtete sich Bürgermeister Jürgen Köhne eindringlich an die Laatzener Bevölkerung: „Die Zahlen der Neuinfektionen insgesamt sind bei uns im Regionsvergleich besonders hoch. Daher mein dringender Appell: Halten Sie sich an die Abstands- und Maskenregeln und vermeiden Sie unnötige Kontakte. Nur so bekommen wir die derzeitige Entwicklung wieder in den Griff.“

