Grasdorf

Nach Terminen im Oktober und November baut ein mobiles Team der Region am Donnerstag, 20. Januar, bereits zum dritten Mal eine Impfstraße in der Ausgabestelle der Laatzener Tafel in Grasdorf (Hildesheimer Straße 227) auf. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr erhalten dort alle Impfwilligen ab 12 Jahre die Vakzine von Biontech oder Moderna.

Lesen Sie auch Corona in Laatzen: Angebote für Schnelltests und Impfungen

Mitzubringen ist ein gültiges Ausweisdokument und idealerweise der Impfpass. Kinder bis 14 Jahre müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Bei Jugendlichen bis 15 Jahre reichen der von Erziehungsberechtigten unterschriebene Anamnesebogen sowie die Einwilligungserklärung aus. Wer mindestens 16 Jahre alt ist, kann eigenverantwortlich entscheiden. Um Wartezeiten zu verkürzen, sollten die Impfunterlagen idealerweise ausgefüllt mitgebracht werden. Diese sind auf www.rki.de unter dem Suchbegriff „Aufklärungsmerkblatt“ zu finden und herunterzuladen.

„Mit Blick auf die aktuelle Lage freuen wir uns umso mehr, dass wir unsere Räumlichkeiten ein weiteres Mal für die Impfaktion zur Verfügung stellen können“, sagt die Vorsitzende der Laatzener Tafel, Dietlind Osterkamp. „Gleichzeitig hoffen wir auf eine hohe Inanspruchnahme.“ Zur letzten Impfaktion im November kamen 120 Menschen nach Grasdorf.

Von Astrid Köhler