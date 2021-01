Laatzen

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat am Montag einen Anstieg der Corona-Zahlen aus Laatzen gemeldet. Seit Freitag wurden weitere 35 positive Testergebnisse bekannt. Die seit Ausbruch der Pandemie erfasste Gesamtzahl in Laatzen ist mit 1031 erstmals vierstellig. Aktuell gelten in der Stadt 108 Menschen als infiziert.

In Laatzen gebe es weder einen Hotspot noch seien neue Pflegeheime betroffen, erklärte Regionssprecherin Sonja Wendt. Der Anstieg der Fallzahlen sei vielmehr auf verschiedene Familien zurückzuführen.

Der Inzidenzwert, der das aktuelle Infektionsgeschehen binnen Wochenfrist umgerechnet auf 100.000 Einwohner darstellt, kletterte am Montag auf 133,4 (Freitag; 89,7).

Seit Bekanntwerden des ersten Corona-Falls sind 28 Laatzener an oder mit dem Covid-19-Virus gestorben. Elf positiv getestete Menschen starben allein im Dezember, fünf weitere seit Jahresbeginn.

Von Astrid Köhler