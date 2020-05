Laatzen

Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Laatzener ist zuletzt deutlich und gegen den Regionstrend gestiegen. Waren es am Montag 17 Fälle, wurden am Donnerstag 30 und am Freitag 29 Infizierte gezählt. Maßgeblich zurückzuführen ist der jüngste Anstieg auf mehrere Einrichtungen in der Stadt.

„In Laatzen hat es in einem Betrieb und in Alteneinrichtungen mehrere Infizierte gegeben“, teilte Regionssprecher Christoph Borschel am Freitag auf Nachfrage mit. Die Betroffenen seien ebenso wie deren Kontakte in Quarantäne geschickt worden. Soweit es notwendig war, habe das Gesundheitsamt entsprechende Hinweise gegeben und auch bei der Erstellung von Hygieneplänen unterstützt.

Infektionswege werden zeitnah verfolgt

Um welche Einrichtungen es sich genau handelt und in welchem Umfang dort Mitarbeiter oder auch Bewohner betroffen sind, dazu lagen bis Freitagnachmittag keine Informationen vor. Nur so viel: „Das Gesundheitsamt der Region Hannover beobachtet das Infektionsgeschehen im gesamten Regionsgebiet fortlaufend“, versicherte der Sprecher. Wenn es wie in Laatzen zu einer Häufung von Neuinfektionen komme, erfasse das Kontaktmanagement des Gesundheitsamtes die Situation vor Ort. „Die Infektionswege werden sehr zeitnah verfolgt“, betonte Borschel.

Auch die Stadt Laatzen beobachte die Entwicklung genau, sagte Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Sie habe sich bei der Region über Ursachen und Maßnahmen in den betroffenen Einrichtungen informiert. Näher äußern wollte sich der Sprecher dazu nicht.

Die Entwicklung in Laatzen verläuft derzeit gegen den allgemeinen Trend. Während in dieser und drei weiteren Kommunen die Fallzahlen in dieser Woche nach oben wiesen, sank sie regionsweit von 198 zum Wochenbeginn auf 167 am Freitag. Anstiege gab es seit Montag sonst nur noch in Springe (plus drei auf sechs), Seelze (plus vier auf zehn) und Wunstorf (von null auf vier).

Höchste Fallzahl aller Umlandkommunen

Die Gesamtzahl der Laatzener, die sich seit dem Ausbruch der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert haben, stieg am Freitag auf 119. Damit überholte Laatzen die bevölkerungsreichere Stadt Garbsen (118) und hat nun den höchsten Gesamtwert in den Umlandkommunen. Nur in der Landeshauptstadt Hannover gibt es, was wegen der Einwohnerzahl naheliegend ist, mit 1151 Fällen noch mehr.

Wie Regionssprecher Borschel mitteilt, sind in Laatzen acht Menschen infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorbene. Regionsweit stieg die Todeszahl auf 94. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82,9 Jahren.

