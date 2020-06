Laatzen-Mitte

Da die Musikclubs wegen der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen sind, verlagern zahlreiche Künstler ihre Aktivitäten ins Internet. Das gilt auch für die szenebekannten DJs Jay Are und Air Knee: Am Freitag, 19. Juni, streamen sie im Rahmen des Projektes „Club is dead“ (zu deutsch: Club ist tot) mit Gästen ein Liveset aus Laatzen-Mitte. In den Räumen der Technikfirma CEC Creative-Event-Consulting werden auch Sängerin Diana Babalola und Saxofonist Laurenzo Mendez auftreten.

Air Knee ist Gründungsmitglied der in Braunschweig beheimateten Pop-Jazz-Gruppe Jazzkantine, die seit 1993 aktiv ist und mit so unterschiedlichen Künstlern wie Götz Alsmann und Smudo (Die Fantastischen Vier) zusammenarbeitet. Jay Are legte unter anderem in Hannovers Soul-Club Palo Palo und beim Maschseefest in Hannover auf. Seit Januar 2016 gestaltet er eine wöchentliche Show für Radio Hannover. Beide Discjockeys zählen zu den Urgesteinen der Hannoverschen Partyszene.

Diana Babalola und Laurenzo Mendez sind mit dabei

Im Zuge des Livestreams holt sich DJ Jay Are um 20 Uhr zunächst den Saxofonisten Mendez mit auf die Bühne. Der Musiker war Preisträger bei Jugend musiziert, ist seit 2014 Hochschulstudent in Hannover und Mitglied der Band Brazzo Brazzone. Deren für den 20. März geplantes Konzert im Pavillon Hannover musste wie viele andere wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Neuer Termin ist der 31. Oktober. Zudem spielt Mendez in der Liveband von Musikerin Noam Bar. Die Folk- und Soulsängerin hatte im Herbst bei einem Demokratie-leben!-Projekt in Laatzen über ihr Leben als israelische Jüdin in Deutschland berichtet.

Ab 21.30 Uhr spielt DJ Air Knee ein gemeinsames Liveset mit Babalola. Die hannoversche Sängerin hatte es in der 2018er-Staffel der TV-Sendung „ The Voice of Germany“ bis ins Halbfinale geschafft. Unter anderem arbeitete sie mit Juliano Rossi und Mousse T. zusammen.

Ein Zeichen für leidende Kunst-, Musik- und Kulturszene

Die Sendung aus Laatzen-Mitte ist ein Gastspiel des Hannover Stream Clubs. Im Rahmen der von Air Knee und dessen Freund Jay Are ins Leben gerufenen Plattform legen DJs seit dem 8. Mai freitags auf der Außenterrasse von Schloss Herrenhausen auf – als Ersatz für die derzeit verbotenen Shows in Clubs. Am Freitag kooperieren die Musiker mit dem Projekt „Club is dead“ der CEC Creative-Event-Consulting. Sie übertragen die Sets ab 20 Uhr direkt von der Streamingbühne am Desekenberg, einer Seitenstraße der Langen Weihe. Den Titel „Club is dead“ sehen die Musiker „als Zeichen für die leidende Kunst-, Musik- und Kulturszene aus Hannover.“

Zu sehen ist die Show am Freitag, 19. Juni, von 20 bis 23 Uhr ausschließlich online auf www.radio-hannover.de/hannoverstreamclub und der Facebook-Seite des Hannover Stream Clubs.

Von Daniel Junker