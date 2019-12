Darum will sich Laatzen der Behördennummer 115 anschließen

Laatzen

Die Notrufnummern 110 und 112 sind seit Jahrzehnten bekannt, bald soll es in Laatzen nun auch die 115 geben. Erreichen können die Bürger unter der Nummer künftig eine zentrale Behördenauskunft, die Fragen zu allen möglichen Themen beantwortet, für die die Stadt, aber auch Landes- und Bundesbehörden zuständig sind – von der Beantragung des Personalausweises bis zur Kita-Anmeldung. So sieht es der mittelfristige Fahrplan vor, dem der Rat der Stadt jetzt zugestimmt hat.

Beschlossen hatte der Rat die Einführung bereits vor einem Jahr. Die Grundidee ist, dass ein zentrales Servicecenter nicht nur verlässlich erreichbar ist, sondern auch mit definierten Qualitätsstandards kurzfristig Auskunft gibt. In den vergangenen Monaten hat eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Region Hannover, der Landeshauptstadt und der Kommunen solche Standards ausgearbeitet und ein gemeinsames Vorgehen abgestimmt.

Rückmeldung nach maximal 24 Stunden

Demnach soll das neue Servicecenter montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr erreichbar sein. Drei Viertel der Anrufe sollen innerhalb einer Minute angenommen, 65 Prozent schon beim ersten Kontakt abschließend beantwortet werden. Falls dies nicht möglich ist, werde den Bürgern eine Rückmeldung binnen 24 Stunden garantiert.

Angesiedelt wäre die zentrale Stelle dann allerdings nicht mehr wie die bisherige Telefonzentrale im Laatzener Rathaus, sondern bei der Stadt Hannover. Der politische Beschluss dafür steht bei der Landeshauptstadt allerdings noch aus, betont Bürgermeister Jürgen Köhne. „Wir sind noch im Vorbereitungsstadium“ – zum jetzigen Zeitpunkt sei es noch nicht sicher, ob das Projekt wie geplant umgesetzt werden kann.

In Laatzen soll es am 1. Juni losgehen

Es gibt allerdings einen vorläufigen Zeitplan: Sollten die Gremien in Hannover zustimmen, könnte das Service-Center zum 1. März seine Arbeit aufnehmen. In einer ersten Pilotphase würden dann zunächst neben der Regionsverwaltung acht Kommunen nach und nach teilnehmen – unter ihnen auch die Stadt Laatzen, die zum 1. Juni dazustieße. Mit dabei wären auch Barsinghausen, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Wunstorf, die Gemeinde Wedemark und Hannover.

Für die Bürger soll die Reform in dieser Pilotphase noch nicht sichtbar sein: Erst nach der Beendigung und Auswertung der Testmonate ist geplant, dem Verbund Behördennummer 115 formell beizutreten: „Werbemaßnahmen werden erst dann in der gesamten Region Hannover mit Unterstützung des Bundesministeriums stattfinden“, kündigt Laatzens Stadtrat Stefan Zeilinger an. Auch werde die Nummer 115 in dieser ersten Phase noch nicht eingeführt. Für Laatzen etwa sei geplant, zunächst nur die zentrale Nummer der Stadt Laatzen (0511) 8205-0 zum Servicecenter umzuleiten, möglicherweise auch die Nummer des Bürgerbüros.

Die beteiligten Kommunen versprechen sich von der Einführung der Behördennummer eine bessere Qualität der Auskünfte, aber auch einen effizienteren Personaleinsatz. So soll unter anderem eine Datenbank eingerichtet werden, die Informationen über die am häufigsten gestellten Fragen enthält. Außerdem könnten Sachbearbeiter in den Verwaltungsteams entlastet werden, um die Qualität der Sachbearbeitung zu verbessern.

550 Kommunen sind bislang dabei

Schon vor zehn Jahren hatten einige Bundesländer und Kommunen zusammen mit dem Bund das Projekt einer bundesweit einheitlichen, leicht zu merkenden Rufnummer für Auskünfte zu allen Verwaltungsfragen gestartet. Bislang haben sich bundesweit rund 550 der insgesamt rund 11.000 Kommunen, zwölf der 16 Bundesländer und zahlreiche Bundeseinrichtungen und -ministerien dem 115-Verbund angeschlossen. Niedersachsen ist bislang nicht dabei.

Die Gemeinde Uetze arbeitet schon seit einigen Jahren mit der 115-Nummer. Im vergangenen Jahr hätten dabei 68,5 Prozent der Anrufe sofort im Servicecenter erledigt werden können, berichtet ein Verwaltungsmitarbeiter, weitere 16 Prozent konnten an den zuständigen Mitarbeiter der Kommune durchgestellt werden. Wartezeiten entstünden bei dem Verfahren kaum: Im Durchschnitt seien die Anrufe nach 18,5 Sekunden angenommen worden.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf und Thomas Böger