Deshalb werden in Laatzen derzeit so viele Bäume gefällt

Laatzen-Mitte

In diesen Tagen fallen besonders viele Bäume im Laatzener Stadtgebiet den Kettensägen zum Opfer: Private Eigentümer und die Stadtverwaltung sind dabei, vor dem Stichtag 1. März ihre Arbeiten durchzuführen. Hintergrund ist das Bundesnaturschutzgesetz, welches das Fällen und Schneiden von Bäumen bis zum bis 30. September weitgehend verbietet. 

Vor einer der privaten Wohnanlagen an der Hohenrode haben die Arbeiten bereits in der vergangenen Woche begonnen. Eine von der Hausverwaltung beauftragte Gartenbaufirma ist dabei, an etwa einem Dutzend Stellen des Privatgrundstückes Bäume und vielstämmige Büsche zu fällen oder abzusägen, die dort teils schon seit Jahren stehen. Noch zu fällende Bäume sind dabei mit einem blauen Band markiert.

Die Hausverwaltung will dort einen Fußweg, der zu den 213 Wohnungen der Häuser 11 bis 33 führt und parallel zum öffentlichen Fußweg entlang der Erich-Panitz-Straße verläuft, verbreitern lassen – zum Unmut einiger Anwohner: „Einige Bäume sind noch gesund“, sagte eine Bewohnerin der Anlage. „Ich verstehe nicht, warum der Bürger angehalten ist, ökologisch vorzugehen und hier 40, 50 Jahre alte Bäume gefällt werden.“ Sie beklagt zudem, dass nicht alle über die Aktion informiert worden seien.

Bäume müssen für Feuerwehrzufahrt weichen

Die Baumfällungen haben ihren Grund: „Wir haben im letzten Jahr über die Stadt und die Feuerwehr die behördliche Anordnung erhalten, den Weg hier um drei Meter zu verbreitern“, sagt Eileen Müller von der Hausverwaltung Delta Fonds, welche die Anlage betreut. Die Feuerwehr habe wegen der im Laufe der Jahre in Höhe und Breite gewachsenen Bäume Probleme, mit ihren Fahrzeugen den Weg zu befahren und im Notfall bei Bränden und Rettungen am Haus anzuleitern.

Blaue Bänder signalisieren, wo noch Fällungen bevorstehen. Quelle: Torsten Lippelt

„Seitens der Stadt Laatzen liegen die notwendigen Genehmigungen zur Fällung vor und alle Eigentümer wurden von uns darüber vorher informiert“, sagt Müller. Wegen der Regelung im Naturschutzgesetz habe man sich beeilen müssen, um die Aktion bis Ende Februar beenden zu können. „Ich bin auch pro Baum – aber Menschenleben gehen vor“, bittet Eileen Müller um Verständnis. Die Stadtverwaltung bestätigt die Angaben.

Auch am Leine-Center und an der Ahornstraße weichen Bäume

Nur wenige Hundert Meter entfernt stehen zwei weitere Baumsägeaktionen bevor. So lässt das städtische Team Grünflächen auf dem Friedhof Ahornstraße eine Sumpfzypresse fällen. Laut der Stadtverwaltung stehe der Baum nach einer Grabung nicht mehr sicher. Während der Arbeiten könne es kurzzeitig zu Einschränkungen kommen. Ein Ersatzbaum werde im Laufe des Jahres gepflanzt.

Und auch am Parkplatz P2 des Leine-Centers tut ist etwas: Im Rahmen des Programms „Laatzen-Mitte wird top!“ will die Stadt die schadhaften Zuwegungen und Grünflächen an der Ecke Albert-Schweitzer-Straße/Domagkstraße aufwerten. Geplant sind neue barrierefreie Übergänge, neue Einfassungen und Bepflanzungen. Die Stadt lässt dort sechs nach Verwaltungsangaben stark geschädigte und absterbende Berg- und Spitzahorne fällen. Ersatzweise würden stadtklimaresistente Feldahorne und zahlreiche bienenfreundliche Kartoffelrosen gepflanzt.

Von Torsten Lippelt