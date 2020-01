Dialog statt Demo: Wie Bauern und Bürger in Ingeln-Oesselse über die Agrar-Krise reden

Ingeln-Oesselse

Überdüngte Felder, Insektensterben und zuviel Nitrat im Grundwasser: Die konventionelle Landwirtschaft steht zunehmend in der Kritik. Daher haben die Bauern in Ingeln-Oesselse jetzt das Gespräch mit den Bürgern gesucht. Bei einer Diskussionsveranstaltung unter dem Motto „Bürger trifft Bauer“ standen am Mittwochabend alle elf Landwirte aus dem Doppeldorf Rede und Antwort. Diese betreiben hauptsächlich Ackerbau, drei Betriebe halten zusätzlich Legehennen. Die Resonanz auf die Veranstaltung war groß. Die Aula der Grundschule war mit mehr als 100 Besuchern gefüllt. Zwar stellten diese viele Fragen. Die im Vorfeld befürchtete Kritik blieb jedoch aus. Stattdessen gab es sogar mehrfach Lob, etwa für den Eierverkauf im Ort. Wir fassen die wichtigsten Fragen und Antworten der Debatte zusammen:

Warum gibt es keine Blühstreifen an den Ackerrändern?

„Die Randstreifen gehören der Stadt Laatzen“, erläuterte Landwirt Andreas Aue. Zurzeit wachse auf ihnen ausschließlich Gras, das wiederum andere Pflanzen verdränge. Um Blühstreifen anzulegen, müsste das Gras abgetragen werden. „Aber wer soll das machen?“

Wachsen weniger Blumen an den Randstreifen, weil die Felder mit Unkrautvernichtungsmitteln gespritzt werden?

„Beim Spritzen halten wir wie vorgeschrieben einen Meter Abstand zur Grabenkante ein“, sagte Landwirt Heinrich Reineke. Außerdem hätten die Landwirte den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf das Nötigste reduziert. Dies liege auch daran, dass die Mittel viel Geld kosteten. „Pro Hektar zahlt man gut mal 100 Euro“, sagt Reineke

Welche Auswirkungen hätte die derzeit diskutierte neue Düngeverordnung, die vorschreibt, dass 20 Prozent weniger Düngemittel verwendet werden?

Ingeln-Oesselse sei nicht betroffen, erwiderte Landwirt Hanns-Heinrich Köhler. Einige Bauern von dort hätten aber Flächen in Bledeln, die hohe Nitratwerte aufweisen. Diese Böden dürften nicht mehr wie bisher gedüngt werden. „Wenn wir 20 Prozent unter Bedarf düngen, verlieren die Pflanzen aber ihre Qualität und der Boden langfristig seine Fruchtbarkeit“, ergänzte Landwirt Hans-Jürgen Thiemann. „Manche Kohlsorten könnten dann in der Region nicht mehr angebaut werden, sondern müssten aus dem Ausland importiert werden“, erklärt Landwirt Heinrich Hennies. Vor allem regionale Gemüsebauern seien auf die Düngung angewiesen.

Wie sieht die Landwirtschaft in zehn bis 15 Jahren aus?

„Die Robotik schreitet immer weiter voran“, sagte Hennies. In zehn Jahren könnten Maschinen die mechanische Unkrautbekämpfung übernehmen, so dass weniger gespritzt werden müsse. Auch der züchterische Fortschritt bei den Ackerpflanzen spielt aus Sicht der Landwirte eine wichtige Rolle. Dadurch sei der Stickstoffeinsatz in den vergangenen Jahren bereits erheblich gesunken.

Warum gibt es keinen Hof im Ort, bei dem ich mich direkt versorgen kann?

„Wir hatten bis Anfang der Achtzigerjahre einen kleinen Betrieb mit zwölf Milchkühen“, berichtete Landwirt Thiemann, der der letzte Milchbauer im Ort war. „Damals wurde unsere Arbeit nicht honoriert. Stattdessen kamen Beschwerden, dass der Misthaufen stinkt und es zu laut sei.“

Warum können die Landwirte keine Schmetterlingswiesen anlegen?

„Wenn die Gesellschaft von uns Naturschutz wünscht, dann machen wir das auch“, sagte Landwirt Köhler. Doch müsse es eine angemessene Entlohnung geben. Diese fehle bislang. Die Landwirte würden auch ideale Bedingungen für Schmetterlinge schaffen, „wenn wir davon leben können“, ergänzte Landwirt Andreas Aue. Ein Problem sei die Nachnutzung des Bodens. „Wenn ich Ackerland als Grünland nutze, muss ich nach fünf Jahren wieder einen Antrag bei der Landwirtschaftskammer stellen, um die Fläche erneut als Ackerland verwenden zu können“. Außerdem blieben die Pflanzensamen, die dann nicht mehr erwünscht seien, im Boden.

Was unternehmen Landwirte gegen das Insektensterben?

Der Anbau von unterschiedlichen Ackerfrüchten könne dazu beitragen, dass es wieder mehr Insekten gibt, sagte Landwirt Heinrich Reineke. In den vergangenen 15 Jahren seien angebauten Feldfrüchte in Ingeln-Oesselse von Zuckerrüben, Gerste und Mais um Raps und Weizen erweitert worden. Er könne sich vorstellen, dass auch noch andere Früchte wie Futtererbsen angebaut werden könnten.

Landwirt Köhler ergänzte, dass die Landwirte nicht allein für das Insektenstreben verantwortlich seien. Auch Elektrosmog durch Handys oder Steingärten trügen dazu bei.

Politik muss bessere Rahmenbedingungen schaffen Bundesweit protestieren Verbraucher gegen die konventionelle Landwirtschaft. Sie gehen für den Einsatz von weniger Insektiziden und das Ende der Massentierhaltung auf die Straße. In Ingeln-Oesselse blieb die befürchtete Kritik an den Landwirten dagegen aus. Stattdessen zeigten die Besucher, darunter auch Vertreter der Laatzener Grünen, Verständnis für die Sorgen der Bauern. Denn im Dialog haben die Landwirte dargestellt, dass sie sehr wohl bereit sind, Umweltschutz zu betreiben, wenn die Rahmenbedingungen dafür stimmen. Auf der anderen Seite wünschen sich viele Verbraucher eine Agrarwende wünschen – aber nicht auf dem Rücken der Landwirte. Nun schauen beide Seiten auf die Politik, die Regelungen schaffen soll, die allen gerecht werden. Denn die bisherigen Rahmenbedingungen jedenfalls sind dafür nicht ausreichend. Daran kann auch die neue Düngeverordnung nichts ändern.

Umfrage: Was wünschen Sie sich von den Landwirten in Ingeln-Oesselse ?

Klaus Krancher. Quelle: Stephanie Zerm

Klaus Krancher, Ingeln-Oesselse: “Ich wünsche mir mehr Blühstreifen an den Feldrändern und dass die Feldmark dadurch wieder bunter wird. Früher wuchsen dort viel mehr Blumen und daher gab es auch mehr Insekten.“

Margret Saxowsky. Quelle: Stephanie Zerm

Margret Saxowsky, Laatzen-Mitte: „Ich wünsche mir, dass die Landwirte auch Schmetterlingswiesen anbauen könnten. Dafür müssen aber die politischen Rahmenbedingungen verbessert werden. Aus meiner Sicht gibt es keine große Diskrepanz zwischen Erzeugern und Verbrauchern. Ich würde gerne mehr für landwirtschaftliche Produkte bezahlen, wenn das Geld dann auch bei den Bauern ankäme.“

Werner Winnefeld aus Ingeln-Oesselse ist mit der Arbeit der Landwirte im Ort zufrieden. Quelle: Stephanie Zerm

Werner Winnefeld, Ingeln-Oesselse: „Ich habe keine besonderen Wünsche an die Landwirte in Ingeln-Oesselse. Sie machen ihre Arbeit gut, und ich kann verstehen, dass sie damit auch Geld verdienen wollen.“

Klaus Gervais aus Rethen wünscht sich eine Minimierung der eingesetzten Pflanzenschutzmittel. Quelle: Stephanie Zerm

Klaus Gervais, Rethen: „Ich würde mir eine Minimierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln wünschen –und generell eine bessere Kommunikation zwischen Verbrauchern und Erzeugern. Daher war die Veranstaltung ,Bauer trifft Bürger‘ aus meiner Sicht sehr gelungen.“

Lesen Sie auch

Von Stephanie Zerm