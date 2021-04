Laatzen

Nach einem Jahr Corona-Pandemie kommt der Ausbau der Digitalausstattung in den Laatzener Schulen nur langsam voran. Die Aufrüstung der Klassenräume mit flächendeckendem WLAN soll trotz mehrfacher Bemühungen in der Vergangenheit erst frühestens Anfang 2022 abgeschlossen sein – und auch bei der Bestellung interaktiver Tafeln kam es zu einer Verzögerung wegen einer Ausschreibungspanne.

Der Laatzener Jugendbeirat hatte im März in einem offenen Brief die mangelhafte Digitalausstattung an Laatzens Schulen angemahnt. Die Netzleistung an der AES und am EKG reiche nicht aus, um mehr als 1000 Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte zu versorgen, stellte der Jugendbeirat frustriert fest. „Vernünftiger Onlineunterricht ist überhaupt nicht möglich“, so der Eindruck des Gremiums, das sich vor allem aus Schülern der beiden Schulzentren zusammensetzt. Der Beirat erinnerte an einen ähnlichen Vorstoß im Jahr 2018, der jedoch kaum zu Veränderungen geführt habe.

WLAN soll bis Anfang 2022 vollständig stehen

Immerhin will die Stadt nun viel Geld in die Hand nehmen, um Abhilfe zu schaffen: Die Kommune investiert allein in diesem Jahr 450.000 Euro, um drahtlose Netzwerkverbindungen per WLAN in allen Laatzener Schulen zu gewährleisten. Zwar gebe es schon jetzt eine Abdeckung von 90 Prozent in den weiterführenden Schulen, heißt es im Rathaus – jedoch: „Die Versorgung von mehr als 1000 Schülern mit einer vollen Bandbreite ist nicht immer und überall sichergestellt.“

Der Plan sieht vor, die Bandbreite in allen Schulräumen messen zu lassen, um sie gegebenenfalls anzupassen. „In den weiterführenden Schulen wird je nach Möglichkeit auch flexibel auf Anforderungen reagiert“, heißt es im Rathaus. Die Aufrüstung der WLAN-Netze soll in den Grundschulen frühestens Ende 2021, in den weiterführenden Schulen Anfang 2022 abgeschlossen sein.

„Bandbreite ist ausgeschöpft“

Parallel setzt die Stadt auf Verbesserungen durch den laufenden Glasfaserausbau der Telekom. „Die aktuell technisch mögliche Bandbreite ist bereits ausgeschöpft“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Für Videokonferenzen mit Hunderten Schülern könnte es demnach selbst bei einer vollständigen WLAN-Ausleuchtung eng werden. Die Telekom ist derzeit dabei, ihr Netz in Laatzen-Mitte und Alt-Laatzen aufzurüsten, sodass die drei Grundschulen und zwei Schulzentren in beiden Stadtteilen profitieren dürften. „Für die Grundschulen Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse, die in diesem Jahr nicht mit Glasfaser ausgestattet werden, prüft die Verwaltung weitere Anschlüsse zur Bandbreitenerweiterung“, ergänzt der Stadtsprecher.

Zumindest in der Albert-Einstein-Schule sind die Probleme nach Einschätzung von Schulleiter Christian Augustin inzwischen nicht mehr so gravierend, wie vom Jugendbeirat angegeben: „Unser Schulgebäude ist komplett mit WLAN ausgeleuchtet“, sagt Augustin, das gelte auch für die Unterrichtscontainer. So seien zwischenzeitlich weitere WLAN-Hotspots installiert, Probleme mit der Schul-Firewall behoben und die Bandbreite auf ein GBit/Sekunde erweitert worden. Seitdem gebe es selbst mit Videokonferenzen keine Schwierigkeiten mehr. „Aber wenn alle gleichzeitig einen Film schauen wollen, ist das natürlich ein Problem.“ Gleichwohl gelte auch für die AES: „Mehr geht natürlich immer.“

Fehler bei Ausschreibung für Tafeln

Unterdessen warten die Schulen noch immer auf die bereits im vergangenen Jahr angekündigte Lieferung interaktiver Tafeln. Kultusminister Grant Hendrik Tonne war im Mai 2020 eigens ins Erich-Kästner-Schulzentrum gekommen, um Förderzusagen in Höhe von 1,35 Millionen Euro aus dem Digitalpakt der Bundesregierung zu übergeben. Die Stadt lag damals in der Abrufung der Mittel vor vielen anderen Kommunen.

Danach geriet das Projekt jedoch ins Stocken: Wie jetzt bekannt wurde, gab es 2020 einen formalen Fehler im Vergabeverfahren. Zwar wurde der Lapsus nach Verwaltungsangaben rechtzeitig gemerkt, sodass die Ausschreibung aufgehoben und wiederholt werden konnte. Aber die Lieferung hat sich dadurch um mehr als ein halbes Jahr verzögert. Sollten die Tafeln ursprünglich Ende 2020 geliefert werden, ist nun der Zeitraum ab dem 22. Juli angepeilt. Bis 2023 sollen insgesamt 280 Tafeln bestellt und geliefert werden, davon 120 noch in diesem Jahr. Ausgestattet werden dann stadtweit alle Klassen- und Fachräume, in denen der Einsatz solcher Tafeln sinnvoll ist. Die Reihenfolge steht noch nicht fest.

Von Johannes Dorndorf