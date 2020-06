Grasdorf

Die Hoffnungen von Storchenfreunden haben sich nicht erfüllt: Zwei Wochen nachdem Altvogel „Frieda“ verletzt aufgefunden wurde und wenig später in einer Wildtierpflegestation starb, ist nun auch das einzige seinerzeit im Grasdorfer Nest belassene und von dem Altvogel „Rolf“ versorgte Jungtier gestorben. Beobachtungen zufolge wurde der Vogel von seinem eigenen Vater malträtiert und getötet. Dieser hatte zuvor mit einer neuen Partnerin angebandelt. Die dramatische Entwicklung überrascht sogar die Experten.

„Einen solchen Werdegang habe ich noch nicht erlebt“, sagt Reinhard Löhmer, der seit 2006 Weißstorchbeauftragte der Region ist und davor schon jahrzehntelange Erfahrungen hatte. Wenn es in der Vergangenheit Fälle gab, in denen ein Altvogel ausfiel und der im Nest belassene Nachwuchs vom überlebenden Partner weiter versorgt wurde, habe es bisher nie Probleme gegeben. Allerdings seien in den von ihm begleiteten auch keine neuen Partner aufgetaucht – so wie es in Grasdorf der Fall war.

Anzeige

Die Idylle trügt: Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr stehen der "Friedchen" genannte Jungstorch, der Altvogel "Rolf" und dessen neue Partnerin noch auf dem Nest. Quelle: Jürgen Körber

Weitere HAZ+ Artikel

Bereits seit einer Woche habe sich eine beringter Storch, offenbar ein Weibchen, im Umfeld des Nests aufgehalten und Interesse an Rolf bekundet, berichtet der Löhmer zuarbeitende Storchenbeobachter Jürgen Körber. Unzählige Male habe Rolf den Ringstorch vertrieben, um dann später doch mit diesem gemeinsam nach Futter zu suchen und ihn in seiner Nähe zu aktzeptieren.

Am Samstag um die Mittagszeit war es dann soweit und Rolf gab dem Werben nach. Was nach der Kopula erfolgte, so Körber, sei wider allen Erwartungen gewesen: „Vor meinen Augen begann Rolf auf den Jungen immer wieder einzuhacken und diesen zu traktieren.“ Erst als der Jungstorch sich tot stellte, ließ sein Vater von ihm ab. Das Bild habe sich mehrfach wiederholt, wobei sich die neue Partnerin stets passiv verhalten habe, so Körber.

Altstorch versucht Junges aus dem Nest zu bugsieren

Am Sonntagmorgen sah der örtliche Storchenexperte das Jungtier apathisch mit offenbar verletztem Flügel und Auge im Nest liegen. Am Montag dann war der Jungstorch tot. „Man kann sagen, glücklicherweise. Denn das muss aus menschlicher Sicht ein Martyrium gewesen sein“, so Körber. Der Storchvater Rolf habe noch mehrfach versucht, den Körper über den Nestrand zu bugsieren, doch ist das Junge nach sechs Wochen offenbar schon zu schwer.

Da eine Bergung, wie jüngst bei der Aushorstung der drei übrigen Jungstörche, mit großem Aufwand verbunden ist, werde der schätzungsweise bis zu 2500 Gramm schwere Kadaver des Jungtieres wohl im Nest verbleiben, erklärte der Weißstorchbeauftragte Löhmer: „So ist die Natur: Es wird einfach zugebaut.“ Der Altvogel Rolf habe offenbar im Konflikt gestanden zwischen dem Reiz, sein Jungstorch zu versorgen und dem Reiz einer neuen Partnerin. Letzteres habe letztlich überwogen, sodass er sich ihr voll zuwandte und den Jungstorch malträtierte und offenbar tödlich verletzte. „So ein Beispiel habe ich noch nicht gehört“, sagte Löhmer.

Lesen Sie auch

Von Astrid Köhler