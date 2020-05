Grasdorf

Für die einen ist es die Natur und der Lauf der Dinge, für andere ein weiterer schwerer Schlag, den die Grasdorfer Storchenfamilie seit dem Wochenende verkraften muss. Die seit 2006 erfolgreich im Nest auf dem Wasserwerkgelände brütende Störchin Frieda ist schwer verletzt aufgefunden und in die Wildtier- und Artenschutzstation nach Sachsenhagen gebracht worden. Weil abzusehen war, dass ihr Partner Rolf die vier Jungtiere nicht allein versorgen kann, wurden drei von ihnen nun ebenfalls dorthin gebracht.

Die bis zu dreieinhalb Wochen alten Jungstörche fallen bei der Entnahme in eine angeborene Todesreflexstarre. Quelle: Jürgen Körber

„Es ist bitter, und ich habe ein schlechtes Gefühl“, sagt der örtliche Storchenexperte Jürgen Körber am Montagnachmittag. Frieda sei am Sonntag flugunfähig bei den Fischteichen zwischen Wilkenburg und Harkenbleck entdeckt worden. Äußere Verletzungen habe die Störchin, die dort offenbar auf Futtersuche war, nicht gehabt, so Körber. Nachdem der Weißstorchbeauftragte der Region, Reinhard Löhmer, sie begutachtet hatte, sei sie zur Auffangstation nach Sachsenhagen gebracht worden.

Angespannte Nahrungssituation

Um die vier Jungstörche im Nest konnte sich so nur noch Storch Rolf kümmern. „Er hat versucht, alle zu füttern“, berichtet Körber. Eine Aufgabe, die aus Expertensicht zum Scheitern verurteilt ist, da die Nahrungssituation wegen der anhaltenden Trockenheit seit Wochen angespannt ist. Statt Regenwürmern und Mäusen gebe es zurzeit fast nur Insekten und anderes Getier zu fressen, was für die Aufzucht nicht optimal sei. Andere Storchenpaare hätten deshalb schon Jungtiere aus dem Nest geworfen oder das Brüten komplett aufgegeben – und das, obwohl sie noch zu zweit sind. In Alt-Laatzen hatte Körber zuletzt drei Junge gesichtet.

Nachdem wegen der Verletzung der Störchin und der angespannten Nahrungssituation drei der vier Jungtiere entnommen wurden, hat Storchenvater Rolf nur noch ein Junges zu versorgen. Quelle: Jürgen Körber

Um das Überleben der seit Ende April geschlüpften Grasdorfer Jungstörche zu sichern, entschied der Weißstorchbeauftragte, drei von ihnen aus dem Nest zu holen. Am Montagfrüh wurde daher auf der Wiese des Wasserwerks der Hubsteiger ausgefahren. „Nur der Zweitälteste, ein relativ kräftiger Jungstorch, ist oben geblieben“, berichtet Körber. Die Geschwister, die bei der Bergung in den angeborenen Todesstarrereflex fielen und sich so mühelos in einen Karton legen ließen, kamen zu Frieda ins Gehege in der Auffangstation.

Ob die Störchin ihre Jungtiere wiedererkenne, könne nicht sicher gesagt werden, betonten die Experten. Immerhin sind sie zuversichtlich, dass das mit 22 Jahren älteste Tier der Region wieder gesund werden kann. Ein Bruch sei der Erstdiagnose zufolge auszuschließen, so Körber. „Wir hoffen, dass sie in absehbarer Zeit wieder flugfähig sein wird.“

Von Astrid Köhler