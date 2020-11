Laatzen-Mitte

Nach Gesamtschule und Oberschule schränkt nun auch das Erich-Kästner-Gymnasium seinen Präsenzunterricht ein. Grund sind drei Corona-Fälle unter Schülern und Lehrern. Die Schüler werden seit Donnerstag abwechselnd in der Schule und zu Hause unterrichtet.

Nach Auskunft von Schulleiterin Ulrike Mensching wurde am Mittwoch bekannt, dass zwei Schülerinnen des siebten Jahrgangs positiv getestet wurden. Auch eine Lehrerin, die nicht in der Klasse unterrichtet hat, sei nachweislich an Covid-19 erkrankt. Die Klasse der beiden Siebtklässlerinnen sowie Sitznachbarn aus klassenübergreifenden Kursen seien seit Donnerstag in Quarantäne – insgesamt etwa 32 Schüler. Betroffen sei auch eine weitere Kollegin, die in der Klasse Unterricht gab. Andere Lehrer könnten hingegen weiterhin arbeiten. „Wir achten sehr auf Abstände und das Tragen von Masken – auch zum eigenen Schutz“, sagte Mensching. Darüber hinaus blieben einige Schüler seit dieser Woche dem Unterricht fern, weil es Infektionen von Familienangehörigen gebe.

Hälfte der Schüler wechselt ins Homeschooling

Seit Donnerstag gilt am Gymnasium nun das sogenannte Szenario B: Alle Klassen und Kurse sind halbiert, die Schüler wechseln wochenweise zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling. Die benachbarte Erich-Kästner-Oberschule und die Albert-Einstein-Schule, die in einigen Kursen mit dem Gymnasium kooperiert, sind seit Dienstag ebenfalls im Szenario B. Die Regelung soll am Gymnasium bis einschließlich Mittwoch, 18. November, andauern. Sollten keine weiteren Fälle erfolgen, ende dann auch die Quarantäne.

