Laatzen

Alle Kinder sollen am Montag sicher und vor dem für die Mittagsstunden vorhergesagten Eisregen nach Hause kommen. Um das zu gewährleisten, schließt die Stadt Laatzen vorsorglich all ihre Kindertagesstätten bereits um 13 Uhr. Auch Kitas in freier Trägerschaft sowie Schulen machen deutlich früher dicht.

Eltern sind informiert

„Um eine Gefährdung der Nutzerinnen und Nutzer sowie der Mitarbeitenden auf dem Heimweg auszuschließen, wird der Betrieb der städtischen Kindertagesstätten eingeschränkt und ab spätestens 13 Uhr vollständig eingestellt“, teilte Stadtsprecher Matthias Brinkmann mit.

Darüber hinaus werden auch Kita-Einrichtung in freier Trägerschaft den Betrieb frühzeitig einstellen. So wie die AWO-Kita Lange Weihe, die im Notbetrieb normalerweise 44 Kinder bis maximal 16 Uhr betreut. „Wir haben die Eltern informiert“, teilte deren Leiterin Martina Burbulla mit. Die kirchliche Kita Im Park in Rethen hatte am Montag überhaupt nur von 8 bis 10 Uhr geöffnet.

Schulschluss nach der vierten Stunde

Früher Schluss ist heute auch für diejenigen Schüler, die den Präsenzunterricht besuchen. Am Erich-Kästner-Schulzentrum betrifft dies einige Dutzend Kinder und Jugendliche von Oberschule und Gymnasium sowie den Abiturjahrgang. Für sie endet der Schultag bereits nach der 4. Stunde um 11.20 Uhr. Die Kinder in der Notbetreuung würden individuell und nach Absprache mit den Eltern abgeholt, hieß es.

Vorgesorgt hat unter anderem auch die Grundschule Rethen, die per Telefonkette informierte. Dort ist für die Schüler ebenfalls nach der vierten Stunde – diese endet um 11.45 Uhr – Schluss.

Von Astrid Köhler