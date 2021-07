Ein 27-jähriger Mann aus Laatzen galt seit Dienstag als vermisst. Der Vermisste habe am Vormittag die elterliche Wohnung verlassen, danach verlor sich seine Spur. Die Polizei konnte am Donnerstag Entwarnung geben: Der Gesuchte tauchte wieder auf.

Zuletzt wurde der 27-Jährige in der Straße Am Wehrbusch in Laatzen-Mitte gesehen. Quelle: Friso Gentsch/dpa