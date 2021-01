Laatzen-Mitte

In der Theorie haben alle Kinder die gleichen Bildungschancen. In der Praxis sieht das anders aus. Denn das soziale Umfeld, finanzielle Möglichkeiten der Eltern und andere Faktoren beeinflussen die Entwicklung. Um Ungleichheiten abzubauen, haben Bund und Länder die mit 125 Millionen Euro veranschlagte Initiative „Schule macht stark“ aufgelegt. Die Erich-Kästner-Oberschule (EKO) in Laatzen ist eine von bundesweit 200 Schulen in schwierigen sozialen Lagen, die ab diesem Jahr an dem wissenschaftlich begleiteten Langzeitprogramm teilnehmen.

In den nächsten zehn Jahren werden Wissenschaftler aus 13 Forschungsgebieten und Universitäten den Schulen helfen, neue Strategien und Konzepte zu entwickeln. „Die Initiative bietet großes Potenzial, das in Wissenschaft und Praxis vorhandene Wissen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung zusammenzuführen und weiter zu entwickeln“, sagt Professor Kai Maaz, der Leiter des Forschungsverbandes des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation.

„Es ist toll, dass wir dabei sind“, sagte EKO-Rektor Sven Hinzpeter. In Laatzen-Mitte könnten Eltern ihre Kinder mitunter wegen sprachlicher Hindernisse oder anderer Faktoren nicht so unterstützen, Familien lebten eher in beengten Verhältnissen. „Ein Rückzugsraum, ein eigenes Zimmer mit Schreibtisch zu haben, ist bei weitem nicht die Norm“, so der Oberschulleiter. Viele Schüler blieben deshalb nach Unterrichtsschluss freiwillig länger. „Schule ist zu einem Mittelpunkt für die Kinder geworden.“

Personelle Ausstattung verbessern

Die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern und der Austausch der EKO mit anderen Schulen mache es möglich, „dass wir uns noch breiter aufstellen und besser vorbereiten könne auf die Kinder, die zu uns kommen“, sagte Hinzpeter. Ziel sei es, diese so auszubilden und zu unterstützen, dass sie sich im Leben und auf dem Arbeitsmarkt behaupten können.

Einen konkreten Zeitplan, wann und in welcher Form unter Corona-Bedingungen „Schule macht stark“ startet, gebe es zwar noch nicht. Doch irgendwann in diesem Jahr werde es losgehen, kündigt Hinzpeter an. Und: „Das Kollegium ist wissbegierig und motiviert.“

Das Programm ist in zwei Phasen unterteilt. In den in den ersten fünf Jahren werden Bedarfe und Potenziale herausgearbeitet sowie neue Strategien und Konzepte entwickelt. Weitere Arbeitsschwerpunkte sind die Vernetzung mit anderen Bildungs- und sozialen Angeboten im näheren Umfeld sowie der Schule untereinander. Die zweite Phase dient dem Erkenntnis- und Wissenstransfer an Schulen außerhalb der Initiative.

Sechs Schulen aus der Region

Bildungsgerechtigkeit sei eines der wichtigsten gesellschaftlichen Themen, betonte der Laatzener Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch, der auf die offizielle Bekanntgabe der teilnehmenden Schulen hingewiesen hatte und sich über den Zuschlag für das EKO freute.

Das Projekt „Schule macht stark“ ist ein bundesweites Projekt für deutschlandweit 200 Schulen. Diese wurden in den Ländern entweder direkt ausgewählt oder, wie die 18 aus Niedersachsen, per Ausschreibung ermittelt. Aus der Region Hannover nehmen sechs Schulen teil. Neben der Laatzener Oberschule gehören noch die in Ricklingen (ehemals OBS Peter Ustinov), zwei Grundschulen in Hannover sowie die Integrierten Gesamtschulen Vahrenheide-Sahlkamp und Badenstedt dazu.

Von Astrid Köhler