Die Grünen sind auch in Laatzen die Gewinner der Europawahl: Mit 21,1 Prozent liegen sie nur knapp hinter der sonst so starken SPD (23,7 Prozent) – und hatten in Alt-Laatzen sogar erstmals die Nase vorn. Stadtweit wurde die CDU mit 27,0 Prozent stärkste Partei.