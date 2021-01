Laatzen

Bei der FDP gibt es eine erste Bewerberin um die Kandidatur im Wahlkreis 47 bei der Bundestagswahl im September: Der Stadtverband hat die 22-jährige Laatzener Studentin Nadin Zaya vorgeschlagen. Nach Angaben des Vorsitzenden Gerd Klaus wurde sie bei einer virtuellen Versammlung nominiert.

Zaya studiert Jura in Hannover

Zaya ist stellvertretende Landesvorsitzende der Jungen Liberalen (Julis), der Nachwuchsorganisation der FDP. In dem achtköpfigen Vorstand ist sie die einzige Frau. Sie hat 2017 ihr Abitur an der Albert-Einstein-Schule abgelegt und zunächst in Göttingen studiert. Derzeit studiert sie in Hannover Jura.

„Ich möchte eine Politik, die es jedem Menschen, unabhängig vom Geschlecht, der sozialen Herkunft oder dem Alter, ermöglicht, sich für sein Leben Ziele zu setzen und diese durch eigene Anstrengung zu erreichen“, sagt Zaya, die als Einjährige mit ihren Eltern aus dem Irak nach Deutschland kam. Dass sie sich für ihre Ziele im Bundestag einsetzen kann, ist nicht auszuschließen: Der Gewinn des Direktmandats ist zwar keine realistische Option, aber möglicherweise könnten die niedersächsischen Julis sie als ihre Repräsentantin auf einen vorderen Listenplatz bringen.

Nominierung steht noch aus

Doch erst einmal muss die angehende Juristin von den Mitgliedern der Ortsverbände als Kandidatin nominiert werden. „Ich bin optimistisch“, meint Klaus. Er habe zwar Gerüchte über mögliche Konkurrenten gehört, aber offiziell sei noch niemand angetreten. Zudem habe er aus anderen Ortsverbänden viele positive Rückmeldungen auf den Vorschlag bekommen.

Abgestimmt werden soll am 6. Februar bei einer Mitgliederversammlung der im Wahlkreis vertretenen Ortsverbände in Isernhagen.

