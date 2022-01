Laatzen

Obwohl die Stadt Laatzen sich um neues Personal bemüht, kann sie viele Stellen in Kindertagesstätten nicht besetzen. Zudem ist der Bedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter gestiegen und es gibt einen hohen Krankenstand, der die Arbeitsbelastung für das Personal weiter verstärkt. Für einige Eltern könnte dies bedeuten, dass sie in den Randzeiten wie morgens oder am späten Nachmittag statt zur Arbeit zu gehen und Geld zu verdienen, ihre Kinder selbst betreuen müssten.

„Wir haben laufend vakante Stellen“, erklärte Fachbereichsleiter Thomas Schrader jüngst im Kinder- und Jugendhilfeausschuss, der auf den allgemeinen Fachkräftemangel verwies. Die Situation werde dadurch verschärft, weil Beschäftige nach der Rückkehr aus der Elternzeit veränderte Arbeitszeiten wünschten: „Wenn zehn Rückkehrer alle Teilzeit und noch noch vormittags arbeiten wollen – das leuchtet ja ein – haben wir ein Problem, weil wir bestimmte Zeiten nicht abdecken können.“ Dabei bräuchten Eltern Sicherheit bei der Kinderbetreuung.

Lücken entstehen auch durch einen erhöhten Krankenstand und Ausfälle. Als die Stadt an einem Wochentag im Dezember stichprobenartig den Fehlstand in ihren eigenen Einrichtungen abfragte, wurde sie von dem Ergebnis mehr als überrascht. „Wir haben mit Erschrecken feststelle müsse, dass 20 Prozent der Kräfte gefehlt haben“, sagte Schrader. Zwar habe die Stadt 2019 ihren Vertreterpool um weitere sieben auf nunmehr elf Kräfte erweitert aber so viele Kräfte wie benötigt könnten gar nicht bereit gehalten werden. Immer wieder werde Personal daher über Zeitarbeitsfirmen rekrutiert. Das Grundproblem bleibt gleichwohl bestehen.

Schrader: Neues Kita Gesetz verschärft Problem

„Wir wollen darauf hinweisen dass wir in Zukunft nicht ausschließen können, dass wir zu bestimmten Randzeiten die Betreuung einschränken müssen“, sagte der Fachbereichsleiter. Dies betreffe vor allem die morgendliche Betreuung, denn wegen der Gesetzesänderung für das neue Kita-Gesetz muss sich die Kommune in angespannter Fachkräftelage auch noch mehr Personal bereitstellen. War für den Frühdienst mit wenigen Kindern bisher eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter ausreichend, solange die Gruppe nicht auf zehn Kinder und mehr umfasste, müssen nun schon ab dem ersten Kind zwei Fachkräfte vor Ort sein. Das stelle viele Träger vor Probleme, weil zusätzliche Bedarfe ausgelöst und die Situation verschärft werde, so der Fachbereichsleiter.

Zwar war das Land im Dezember zurückgerudert und hatte die Pflicht, wonach durchgehend zwei ausgebildete Erzieherinnen zur Betreuung vor Ort sein müssen bis Juli 2023 ausgesetzt. Dass stattdessen die zweite Kraft eine oder ein Sozialassistent sein kann, hilft der Stadt Laatzen aber wenig. „Die Stadt beschäftigt fast ausschließlich Erzieherinnen und Erzieher – die Qualifikation ist also vorhanden“, sagte Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Zudem stünden Assistenzkräfte auf dem Arbeitsmarkt ebenfalls nicht zur Verfügung und bleibe es dabei, dass zwei Fachkräfte anwesend sein müssen – unabhängig von der Anzahl der Kinder.

Frühe Ausschreibung, beschleunigte Bewerbungsverfahren

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, und Stellen zeitnah besetzen zu können, setzt die Stadt Laatzen seit Jahren auf frühzeitige Ausschreibungen und beschleunigte Verfahren. So erhielten Bewerber innerhalb von zwei Tagen eine Rückmeldung und bei geeigneter Qualifikation auch eine Einladung zum Gespräch binnen einer Woche. Danach folge schnellstmöglich eine Hospitation in einer Kita und zeitnahe Einstellungsentscheidung. Wer Interesse zeigt, soll schnell Gewissheit haben und idealerweise rasch in Laatzen Anschluss finden.

Eine weitere Maßnahme, um Qualifizierte an städtische Einrichtungen zu binden: Die Stadt bildet noch mehr selbst aus. Wurden 2019 bereits zwölf Azubistellen für angehende Erzieherinnen und Erzieher geschaffen, sollen es im Stellenplan 2022 weitere zwölf sein. Dass die bisherigen Stellen ohne weitere Werbung besetzt werden konnten, macht der Stadt Mut. Vor allem bei Quereinsteigern sei die Nachfrage groß. Für das Frühjahr plant die Stadt einen Tag der offenen Tür in allen Kitas, um Bewerberinnen und Bewerbern die Chance zu geben, die Einrichtungen kennen zu lernen – auch für die 2023 zu eröffnende Kita an der Würzburger Straße sind Werbemaßnahmen geplant.

Bedarf von 16,5 zusätzliche Stellen bei städtischen Kitas

Bei den städtischen Kitas in Laatzen sind aktuell 207 Fachkräfte beschäftigt. Generell wären ausreichend Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt wünschenswert, um die Stellen dem neuen Kita-Gesetz zeitnah besetzen zu können, teilte die Stadt auf Nachfrage weiter mit. Statt wie bisher einer bräuchte Laatzen eigentlich 1,5 Poolstelle für seine elf Einrichtungen. Das entspricht 16,5 Stellen. Da diese in absehbarer Zeit vermutlich kaum zu bekommen sind, setzt die Stadt parallel auf die Optimierung des Peronaleinsatzes – so wird etwa auch ein Modell zur Schichtarbeit in Kitas ersonnen. „Das funktioniert aber nur, wenn Menschen bereit sind, eine Nachmittagsschicht zu übernehmen, wenn es um den Ganztag geht.“

Von Astrid Köhler