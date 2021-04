Gleidingen

Die neue Radverkehrsführung auf der Hildesheimer Straße zwischen Rethen und Gleidingen stößt auf Lob, aber auch auf Kritik. Am problematischsten ist aus Sicht von Radfahrerinnen und Radfahrern die Situation am Ortseingang von Gleidingen: Kurz vor der Überquerung der Stadtbahngleise endet der Fahrradschutzstreifen im Nichts – und manche trauen sich nicht, angesichts der schräg verlaufenden Schienen ohne Schutzstreifen auf der Straße weiter zu fahren.

Brigitte Krone wohnt genau im kritischen Abschnitt nahe der Schienenüberquerung. „Ich habe mich mal eine Stunde vor mein Haus gesetzt und die Situation beobachtet“, sagt die 74-Jährige. Ergebnis: In Richtung Süden hätten von elf Radfahrern nur vier korrekt den Schutzstreifen genutzt, sieben seien hingegen auf der linken Seite auf dem Gehweg gefahren. „Ich habe einige angesprochen“, sagt Krone. Ein Mann habe berichtet, er habe sich beim Übergang über die Schienen einmal ein Schlüsselbein gebrochen, seitdem fahre er dort nicht mehr auf der Straße. Eine Radfahrerin erwiderte, sie habe im Vorfeld ihre Kritik angebracht, sei aber abgewimmelt worden.

Stadt: Umbau ist noch nicht abgeschlossen

Auch andere Leser halten den Übergang für problematisch. „Was ist mit den Radlern, wenn sie in Gleidingen angekommen sind? Der rote Streifen endet im Nichts. Die dann vorhandenen Schienen sind als Reifenfallen bekannt. Diverse Unfälle im Sommer sehe ich bereits voraus“, sagt etwa Walter Gerke aus Gleidingen. Zumindest die Antwort auf die Verkehrsregel an der Stelle ist eindeutig: Hatten Radfahrer in Richtung Süden früher die Wahl, rechts auf der Fahrbahn oder links auf dem Gehweg zu fahren, ist neuerdings die Fahrbahn vorgeschrieben. Erst ab der Haltestelle Orpheusweg ist der Gehweg für Radfahrer wieder frei.

Gummifüllungen in den Schienenrillen könnten dabei helfen, Stürze zu vermeiden. Quelle: Johannes Dorndorf

Die Stadt verweist darauf, dass der Umbau noch nicht abgeschlossen ist. „Der Schutzstreifen für Radfahrer endet dort, wo in Kürze der Bau des Hochbahnsteigs beginnt“, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Die Wegeführung werde sich deshalb ohnehin noch ändern. In dieser Woche sei ein Abstimmungsgespräch zwischen Stadt und Region geplant. „Die Bedenken der Bürger werden aufgenommen“, versichert Weisbrich.

Straße soll Schienen künftig steiler queren

Die Region will tatsächlich noch einmal Hand anlegen. „Wir sind uns bewusst, dass dies keine perfekte Führung für Radfahrende ist“, versichert Regionssprecher Klaus Abelmann. Um mehr Klarheit zu schaffen, sollen deshalb zunächst Piktogramme über den Gleisen markiert werden – und zwar in Kürze. „Zudem wird der westliche Gehweg in Fahrtrichtung Süden für Radfahrende freigegeben.“ Radfahrer müssen dann nicht mehr dauerhaft neben den Gleisen fahren.

Erst wenn 2022 mit dem Bau des neuen Hochbahnsteigs begonnen wird, könne der nächste Schritt folgen, ergänzt der Regionssprecher: Die Schienen würden danach in einem stumpferen Winkel – also senkrechter zu den Schienen – überquert. „Die Führung wird somit sicherer.“

Region: Gummifüllungen bergen Gefahren

Laut ADFC-Sprecher Rüdiger Janecke gab es im Vorfeld noch weitere Vorschläge, den Übergang sicher zu gestalten. Er spricht sich für Tempo 30, aber auch für Gummifüllungen in den Schienenrillen aus, die bei Stadtbahnen nachgeben, auf denen Radfahrer hingegen wie auf einer Ebene fahren könnten. Eine andere bauliche Lösung sieht er dort nicht. „Ich wüsste nicht, wie man den engen Bereich anders gestalten sollte“, sagt Janecke. Die angeregten Gummilippen hat die Region allerdings inzwischen verworfen. „Sie können verrutschen und dann aus den Gleisen ragen, was Radfahrende erheblich gefährden könnte“, heißt es in Hannover.

ADFC: Für Radfahrer auf Fahrbahn ist es jetzt sicherer Der Fahrradclub ADFC hat auf Kritiker reagiert, die sich am neuen Schutzstreifen und den Fahrradsymbolen auf der Hildesheimer Straße stören. „Für Radfahrende, die schon immer auf der Fahrbahn in diesem Bereich Rad gefahren sind, hat sich nichts geändert – bis auf den Umstand, dass jetzt durch Schutzstreifen und Fahrradpiktogramme ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass Radfahrende auf der Fahrbahn fahren dürfen“, sagt Rüdiger Janecke, verkehrspolitischer Sprecher der ADFC-Ortsgruppe Laatzen. Für sie sei es jetzt sicherer. Lastwagen und Autos hätten zudem schon vor der Neuerung voreinander ausweichen müssen, wenn am Fahrbahnrand geparkt wurde.

Brigitte Krone hingegen würde es am liebsten sehen, wenn der linke Fußweg für Radfahrer in Richtung Süden wieder freigegeben würde. „Es wäre doch besser, die machen die Schilder wieder dran, damit die Radfahrer wieder korrekt fahren.“ Die Region lehnt dies ab: Das sei wegen des Gegenverkehrs, der nicht richtungstreuen Führung und den Grundstückseinfahrten gefährlicher als die neue Lösung. Eine Alternative für sich hat Walter Gerke zumindest schon gefunden. „Ich nehme den Umweg über die Braunschweiger Straße/Erdbeerfeld oder die Meineckestraße durch die Masch“, sagt der Gleidinger.

Von Johannes Dorndorf