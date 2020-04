Laatzen

Die Familie. Für Dirk Weissleder ist das weit mehr als die vierköpfige Hausgemeinschaft, mit der er in diesen Wochen mehr Zeit als üblich verbringt. Der Unternehmensberater aus Laatzen ist im Ehrenamt Generalsekretär des Weltverbandes der Genealogen und damit Experte für weltweite Familienbande. Die Suche nach den eigenen Wurzeln, sagt er, erlebt seit Jahren eine Renaissance. Die Corona-Beschränkungen, die die Menschen stärker an ihre Familie binden, dürften das noch verstärken. Auf jeden Fall sei jetzt eine gute Gelegenheit, sich grundsätzlich Gedanken über die eigene Familiengeschichte zu machen, meint Weissleder: „Corona verlangsamt unseren Alltag, und wir finden Zeit für Dinge, die wir immer aufgeschoben haben.“

Familiengeschichte wird lebendig

In Laatzen ist Weissleder als liberaler Ratsherr bekannt, auch für den Bundestag hat er kandidiert. Mindestens genauso langjährig und tiefgreifend aber wie das Interesse des 51-Jährigen an der Politik ist seine Begeisterung für Familiengeschichte(n). „Das ist eine Infektion, die nicht zu heilen ist,“ sagt er und meint dies positiv. Wer sich auf die Erkundung der Herkunft, aber auch der aktuellen Verzweigungen einer Familie einlasse, tauche in immer neue Lebenszusammenhänge ein.

Anzeige

„Da stoße ich vielleicht auf ein Foto des Großvaters mit seinem ersten Auto oder auf ein Rabattmarkenheft aus den Fünfzigerjahren“, sagt er. Ein Familienzweig sei möglicherweise in Amerika gelandet und könne dort aufgespürt werden, dabei kämen Flüchtlingsschicksale ans Tageslicht und „Heimat“ werde neu definiert. Geschichte und Politik würden auf diese Weise viel lebendiger als beim Lesen etwa eines Buches über den Dreißigjährigen Krieg. „Und ich bin selbst der Kutscher, der entscheidet, in welche Richtung die Reise weiter geht.“

Weitere HAZ+ Artikel

Der seltene Name hat dazu beigetragen, dass Weissleder schon als 13-Jähriger in die Familienforschung einstieg. Damals kannte er nur sechs Menschen mit dem selben Nachnamen: Großeltern, Eltern, die Schwester und sich. Dann hörte er von Verwandten in der damaligen DDR. 1985 konnte er diese erstmals im Ostharz-Dorf Stiege besuchen, aus dem die Familie stammt. Da habe er so etwas wie Identität gespürt, erinnert sich der Laatzener, einen Platz, der zu einem gehört: „Der Besuch hat mich richtig wachgeküsst.“

30. Familientreffen fällt wegen Corona wohl aus

Telefon- und Kirchenbücher halfen, weitere Namensträger zu finden. Entstanden ist daraus der 1991 gegründete Familienverband Weissleder mit 40 Familien. Sie treffen sich jedes Jahr an einem anderen Ort, das 30. Treffen sollte im kommenden Juli in Dresden stattfinden, mit Teilnehmern auch aus den USA. Corona machte einen Strich durch die Pläne. „Nach 29 mal in Folge muss das Treffen wohl zum ersten Mal ausfallen“, bedauert Weissleder.

Gründungstreffen des Weissleder-Familienverbandes 1991 im thüringischen Langewiesen Quelle: privat

Als ehrenamtlich engagierter Genealoge will er aber keinesfalls die Weissleders in den Mittelpunkt stellen, sondern anderen Lust machen, sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Der Laatzener wurde 2012 an die Spitze des deutschen Dachverbandes der Genealogen und Heraldiker (DAGV) mit 70 Mitgliedsvereinen und rund 22.000 Einzelmitgliedern gewählt und im vergangenen Herbst zum Generalsekretär des Weltverbandes.

Familienforschung – So fangen Sie an Familienforschung ist ein weites Feld und kann in die Tiefe und Breite immer weitergeführt werden. Doch wie fängt man überhaupt an? Ein erster Schritt kann der Blick in Familienalben und Kisten mit Erinnerungsstücken sein, gefolgt von Gesprächen mit Großeltern oder anderen Verwandten. Der Verband der Genealogen empfiehlt alternativ einen systematischen Weg: Wer sich mit seiner Herkunft auseinandersetzen will, kann zunächst einfach seinen Namen, den seiner Eltern und Großeltern aufschreiben sowie die Basisdaten wie Geburts- und eventuelle Todestage vermerken. Der Weg kann dann, sobald keine Corona-bedingten Beschränkungen mehr gelten, in die kommunalen Archive bei Stadt oder Landkreis führen. Bei allen deutschen Standesämtern sind seit 1874 Geburten, Ehen und Sterbefälle registriert. Vor dieser Zeit haben die Kirchengemeinden Buch geführt. Aus den Urkunden, die weitere Namen verraten, lässt sich die Kette zurückverfolgen. Vieles wird nach und nach digitalisiert; fündig werden kann man als Protestant schon jetzt im digitalen Kirchenbucharchiv Archion. Im Internet gibt es auch genealogische Gruppen, deren Mitglieder ihre Erkenntnisse austauschen. Gegen Entgelt bieten professionelle Genealogen ihre Dienste an. Wer allein nicht weiterkommt, kann sich dorthin oder aber an einen der Vereine für Familienforschung wenden. Eigenes Weiterforschen ist dann trotzdem gefragt – und ja auch ein Sinn der Sache. Neben der Forschung nach den eigenen Vorfahren ist es auch interessant, die Bedeutung des eigenen Namens zu ergründen. Gehen sie zum Beispiel auf eine Berufsbezeichnung zurück, oder liefern sie Hinweise auf eine bestimmte Region? Namenslexika, die Namen nach Ursprung und Bedeutung erklären, können dazu Anhaltspunkte geben. Oft veröffentlichen Familienforscher ihre Ergebnisse, auch zu weniger eindeutigen Namen. Die genealogischen Verbände können hier weiterhelfen. gs

Wichtig ist ihm der Unterschied zur klassischen Ahnenforschung, die ganz auf Abstammungslinien setzt. Auch die Methode, mithilfe von DNA-Proben Verwandtschaften zu ermitteln, hält er für wenig zielführend, da kämen die Lebensgeschichten zu kurz. So mühselig die klassische Recherche sein könne, so spannend seien doch oft die Ergebnisse, meint der Familienforscher: „Paragraf eins des Genealogen: ,Nie aufgeben!´“ Wichtig auch: Quellen kritisch zu hinterfragen. Nicht jeder Name, jedes Datum wurde richtig notiert.

Jede Familie darf ein Wappen haben

Dirk Weissleder taucht zurzeit tief ein in die Biografie eines entfernten Cousins ein, der nach Australien auswanderte. „Es soll ein Roman werden“, sagt er. Nicht zuletzt fasziniert ihn die Bark Pribislaw, auf der der junge Mann im 19. Jahrhundert 164 Tage über die Weltmeere segelte. Jeder, der in die Familiengeschichte eintauche, habe seine eigene Motivation, sein eigenes Interesse an diesem oder jenem Aspekt. Für manche könne es auch ein Ansporn sein, sich im Zuge der Forschung ein Familienwappen zu erstellen. „Jede Familie in Deutschland darf ein eigenes Wappen haben“, sagt der Verbandschef, der auch für die Vereine für Heraldik (Wappenkunde) zuständig ist. Mit welchem Schwerpunkt auch immer – gerade in Corona-Zeiten werde eins immer deutlich: „Die Familie ist in der Gesellschaft eine tragende Säule.“

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Gabriele Schulte