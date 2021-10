Rethen

„Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben?“ So lautet der Titel eines Chansonabends, zu dem der AWO-Ortsverein Rethen-Koldingen-Reden im Rahmen seiner Donnerstagsreihe einlädt. Mit der provokanten Frage will die AWO allerdings nicht zum Seitensprung auffordern. Vielmehr orientiert sich das Motto an dem gleichnamigen Lied aus der Operette „Eine Frau, die weiß, was sie will“ von Oscar Strauß aus dem Jahr 1932. Denn Lieder zum Thema Freiheit und Weiblichkeit stehen am Donnerstag, 28. Oktober, im Mittelpunkt der Veranstaltung im Familienzentrum Rethen an der Braunschweiger Straße 2d.

Nach der coronabedingten Pause lädt die AWO seit September wieder regelmäßig einmal im Monat zu Konzerten und Veranstaltungen ein. Im Oktober nun präsentieren die Sängerin Shandra Konzok und die Pianistin Assia Livchina eine Auswahl an Liedern, die von der Sehnsucht nach Mehr, Lust und Wahnsinn sowie von Tabus und Klischees handelt. Die Musik reicht von deutschsprachigen Chansons und Musicalmelodien bis hin zu alter und neuer Popmusik. „Die Auswahl ist eine Liebeserklärung an das Weibliche in uns,“ beschreiben die Künstlerinnen ihren Auftritt.

Sängerin stand schon bei Musicals auf der Bühne

Die beiden Musikerinnen treten seit 2019 regelmäßig als Chansonduo auf. Die Pianistin Assia Livchina ist schon mehrfach bei Veranstaltungen der AWO Rethen-Koldingen-Reden zu Gast gewesen. Sie wurde in Moskau geboren und ist neben öffentlichen und privaten Auftritten auch an der Musikhochschule Hannover und als Klavierlehrerin tätig.

Pianistin Assia Livchina ist schon mehrmals im Familienzentrum aufgetreten. Quelle: Privat

Für Sängerin Shandra Konzok wiederum ist der Auftritt im Familienzentrum eine Premiere. Sie hat bereits im Alter von sechs Jahren ihre Liebe zur Musik entdeckt, nahm Klavierunterricht und trat einem Kinderchor bei. Seitdem nahm sie regelmäßig am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil und wurde 2006 als Bundespreisträgerin ausgezeichnet. Den ersten Gesangsunterricht erhielt sie als Teenagerin.

Seitdem tritt Konzok regelmäßig als Sängerin bei Firmenevents, Clubkonzerten, Hochzeiten und kulturellen Veranstaltungen auf. Als Solokünstlerin begeisterte sie bereits mehr als 7000 Zuschauer bei „Pop meets classic“ mit dem Göttinger Sinfonieorchester, als Vorband des Ron Spielman Trios, auf der Hansesail Rostock und auf internationalen Konzerten.

Sängerin Shandra Konzok hat bereits bei mehreren Musicals auf der Bühne gestanden. Quelle: Privat

Im Sommer 2018 stand sie mit der Musicalproduktion „Hair“ unter der Leitung von Peter Dehler, sowie im Sommer 2019 als „Aretha Franklin“ in dem Musical „Blues Brothers“ im Volkstheater Rostock auf der Bühne. Seit Oktober 2018 ist sie Masterstudentin im Bereich „Jazz Rock Pop“ an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.

Für Konzert im Familienzentrum gilt 2G-Regel

Das Konzert beginnt am Donnerstag, 28. Oktober, um 19 Uhr im Familienzentrum Rethen, Braunschweiger Straße 2d. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos, um eine Spende für die Künstlerinnen wird gebeten. Für die Veranstaltung gilt die 2-G-Regel, das heißt nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt.

Von Stephanie Zerm