Laatzen-Mitte

Angesichts der chronisch klammen Haushaltslage kann sich die Stadt Laatzen einmal mehr über eine Unterstützung des Landes Niedersachsen freuen. Bürgermeister Kai Eggert hat am Freitagmorgen einen Bewilligungsbescheid über 275.000 Euro aus den Händen von Stephan Manke, Staatssekretär im Innenministerium, entgegengenommen. Verwendet werden soll das Geld für Sanierungsarbeiten am Laatzener Feuerwehrhaus.

Die Arbeit der Feuerwehr sei unerlässlich, sagte Manke beim Besuch des Gebäudes am Sankt-Florian-Weg. „Die Wirkung der Feuerwehr geht aber weit über den Brandschutz hinaus, weil sie viele weitere Aufgaben übernimmt.“ Deshalb unterstütze das Land finanzschwache Kommunen besonders gern im Hinblick auf den Erhalt und die Modernisierung der Feuerwehrinfrastruktur. Das Land verteilt in diesem Jahr 18,5 Millionen Euro als „Bedarfszuweisung zur Erfüllung besonderer Aufgaben“ an 31 Kommunen.

Neuer Ölabscheider ist bereits installiert

Die nun gewährte Summe wird in die Sanierung der Feuerwache investiert. Im August und September dieses Jahres hatte die Stadt bereits einen sogenannten Ölabscheider in der Fahrzeugwaschhalle einbauen lassen. Die alte Wasseraufbereitungsanlage aus Vor-Expo-Zeiten war defekt, sodass die Feuerwehr ihre Fahrzeuge über Monate hinweg in Rethen säubern musste. Außerdem steht noch die Erneuerung von Abwasserrohren unter der Fahrzeughalle und dem Verwaltungstrakt an. Um die Rohre austauschen zu lassen, müsse die Stadt aufwendig den Boden öffnen und die Grundplatte durchbohren, erläutert Stadtbrandmeister Sebastian Osterwald. Unterm Strich sind für die Arbeiten 430.000 Euro veranschlagt, von denen das Land einen Großteil übernimmt.

Woher die Leitungsschäden an dem erst 23 Jahre alten Gebäude kommen, ist noch unklar. Die bisherigen Untersuchungen hätten ergeben, dass einige der bestehenden Rohre eingedrückt sind, berichtet Osterwald – möglicherweise aufgrund von Setzungen in dem sandigen Untergrund. Die Stadt hatte im Frühjahr bekanntgegeben, dass auch in den Wänden des Gebäudes Setzungsrisse aufgetreten waren, die möglicherweise auf den Siemens-Neubau in der Nachbarschaft zurückzuführen sind. Ob die defekten Leitungen ebenfalls mit den Bauarbeiten zu tun haben, wird laut Osterwald derzeit von Gutachtern ermittelt, das Verfahren sei aber noch nicht abgeschlossen. Ins Erdreich gelangt das Abwasser nach bisherigem Stand nicht. „Aber es steht zu befürchten, dass die Rohre brechen, wenn wir nichts unternehmen“, sagt Osterwald.

Stadt will Status als Bedarfskommune erhalten

Die Stadt Laatzen zählt zu den besonders finanzschwachen Kommunen in Niedersachsen und hat seit 2017 den Status einer Bedarfskommune mit „besonderer Bedürftigkeit“. Seitdem erhält die Stadt kontinuierlich Landeszuschüsse zur Senkung des Haushaltsdefizits. Allein im laufenden Jahr wurde die Kommune laut Stadtrat Stefan Zeilinger bereits mit 4,5 Millionen Euro vom Land gefördert, hinzu kommt nun die Sonderzuweisung für die Feuerwehr.

Unterdessen läuft der Förderzeitraum für die 2017 geschlossene Zielvereinbarung mit dem Land zum Jahresende ab. Laut Zeilingers wird die Stadt sich demnächst mit dem Land über das Erreichen der damals vereinbarten Einsparziele austauschen. Eine Fortsetzung des Status als Bedarfskommune werde angestrebt. Nach Angaben Mankes hält das Land an dem Programm weiter fest. „Ich gehe davon aus, dass Sie auch weiterhin Bedarfszuweisungen bekommen“, sagte der Staatssekretär.

Von Johannes Dorndorf