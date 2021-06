Laatzen

Weil Gas an der Tankstelle weniger kostet als Benzin oder Diesel und dieser Antrieb als weniger umweltschädlich gilt, lassen Autofahrer ihre Wagen gern entsprechend nachrüsten. Der Besitzer eines Daewoo aber musste am Wochenende miterleben, wie wegen eines Lecks im nachgerüsteten Gastank seines Wagens am Sonnabendnachmittag gegen 14.45 Uhr die Feuerwehr nach Alt-Laatzen in die Birkenstraße kommen musste. Dort bestand zwischenzeitlich sogar Explosionsgefahr.

„Von der Feuerwehr wurden ein Messtrupp und ein Trupp zur Brandbekämpfung in Bereitstellung gebracht“, berichtete ihr Sprecher Gerald Senft. Die von den Helfern eingesetzten Instrumente aus dem Messwagen bestätigten den Gasaustritt und die Explosionsgefahr. Weil die Helfer das Leck zwar nachweisen, aber nicht schließen konnten, wurde die im Tank verbliebene Restmenge kontrolliert abgelassen. Wetterbedingt hatte diese eine Temperatur von 80 Grad Celsius, weshalb die Feuerwehr den Tank mit Wasser heruntergekühlte.

Lesen Sie auch Laatzen: Messwagen der Feuerwehr ist ein rollendes Labor, Büro und Materiallager

„Während dieses Vorgangs führte die Feuerwehr laufend weitere Messungen im betroffenen Bereich durch“, so Senft. Da das Gas schwerer ist als Luft, führten die Ehrenamtlichen auch Messungen in der Kanalisation durch.

Der Wagen mit dem lecken Tank wurde anschließend von einer Fachfirma abgeschleppt. Die Feuerwehr war mit zwölf Helfern etwa zwei Stunden lag im Einsatz.

Vermeintlicher Wohnungsbrand in Laatzen-Mitte

Tags drauf, am Sonntag um 12.13 Uhr, gab es den nächsten Alarm für die Feuerwehr an der Straße Am Wehrbusch. Im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses sollte vermeintlich eine Wohnung brennen. Weil Nachbarn Rauch aus einem Fenster entweichen gesehen hatten und sich sicher waren, dass noch Personen in der Wohnung waren, hatte die Polizei die Tür bereits gewaltsam geöffnet. Glücklicherweise gab es aber in der tatsächlich menschenleeren Wohnung kein offenes Feuer, sondern Essen war angebrannt. Nach 20 Minuten war der Einsatz für die zehn Ehrenamtlichen der Feuerwehr beendet.

Von Astrid Köhler