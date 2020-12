Rethen

Bei Straßen- und Leitungsarbeiten in der Wilhelm-Hauff-Straße in Rethen ist am Dienstagmorgen eine Gasleitung beschädigt worden. Ein Bagger hatte die Leitung in einem Wohngebiet getroffen, sodass Gas austrat.

Die um 8.17 Uhr alarmierte Feuerwehr wie auch die Polizei sind vor Ort. Mehrere Häuser wurden aus Sicherheitsgründen evakuiert – die Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen.

Von Astrid Köhler