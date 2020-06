Grasdorf

Wo Wasser ist, kann es schwerlich brennen – könnte man meinen. Wenn das Wasser aber durch einen Durchlauferhitzer mit elektrischen Komponenten und Kunststoffteilen fließt, kann sehr wohl ein Feuer entstehen. Das hat am Dienstagnachmittag ein Grasdorfer Gebrauchtwagenhändler miterleben müssen. Verletzt wurde niemand. Wegen des Einsatzes an der Hildesheimer Straße 133 war die Fahrspur Richtung Norden für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Nach Auskunft des Laatzener Feuerwehrsprechers Gerald Senft standen der Gebrauchtwagenhändler selbst und ein TÜV-Mitarbeiter gegen 12.20 Uhr auf dem Außengelände, als sie dichten Rauch im Gebäude bemerkten. Dieser drang aus der kleinen Teeküche und war auch dabei, den Showroom für Autos zu verqualmen.

Die alarmierte Feuerwehr rückte mit 20 Helfern an. Quelle: Gerald Senft

Polizei geht von Defekt aus

Die alarmierte Feuerwehr rückte mit 20 Helfern an. Ein Trupp Atemschutzgeräteträger betrat das Gebäude und die Teeküche, wo ein Wasseranschluss in Brand stand. Es handelte sich um einen Kunststoffhahn, der zu einem Durchlauferhitzer gehörte. Die Einsatzkräfte zogen den Stecker und machten sich mit den übrigen Feuerwehrleuten daran, den Rauch mit Hochleistungslüftern aus dem Gebäude zu pusten. „Der Wasserhahn war total verbrannt“, so Senft.

Die Laatzener Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Bis auf das verbrannte Gerät und die nötige Reinigung des Gebäudes sei sonst kein Schaden entstanden. Wegen des Einsatzes war Fahrspur der Hildesheimer Straße Richtung Norden auf Höhe des Aqualaaziums für etwa 30 Minuten gesperrt.

Weitere Einsätze am Sonntag und Montag

An den beiden Tagen zuvor war die Feuerwehr bereits zu zwei Brandeinsätzen in Laatzen-Mitte gerufen worden. Am Sonntag gegen 12.30 Uhr schlug die Meldeanlage eines Fachpflegeheims an der Mergenthalerstraße an, weil in einem Patientenzimmer Taschentücher und Bettzeug brannten. Dem Pflegepersonal gelang es selbst, die Tücher und Stoffe zu löschen und auf den Balkon zu tragen. Die Feuerwehrleute half noch beim Lüften.

Am Montag gegen 9.45 Uhr drang Qualm aus dem zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus an der Marktstraße. Dort hatte ein Schwamm auf der eingeschalteten Herdplatte gelegen. Die Bewohnerin konnte das Feuer selbst löschen – und nach intensiven Lüften wieder in ihre Wohnung. Die 14 Helfer konnten nach kurzer Zeit wieder einrücken.

Von Astrid Köhler