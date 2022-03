Laatzen/Hannover

Wenn nur die Züge pünktlich wären. Eigentlich sollen am Messebahnhof in Laatzen jeden Tag zwei Züge aus Polen mit Flüchtlingen aus der Ukraine ankommen, jeweils um 14.30 Uhr und um 20.30 Uhr. „Aber die Züge sind immer zu spät“, oft Stunden, berichtet Regionssprecherin Christina Kreutz. Deshalb sei immer schwer kalkulierbar, wann wie viel Personal am Bahnhof benötigt wird, berichtet sie. Es gibt noch ein Problem: Die Zahl der Geflüchteten, die in den Zügen sitzen, weicht oft von den Angaben ab, die der Einsatzstab der Region beim Start der Züge erhalten hat. Mal seien es 200 Menschen, ein anderes Mal 600 Frauen, Männer und Kinder. Oft nur mit einem Koffer und einem großen Plastikbeutel in der Hand.

Pistorius: „Niedersachsen ist gefragt wprden, und wir können das“

Tausende Geflüchtete sind in den vergangenen zwei Wochen am Messebahnhof Laatzen angekommen, seitdem ist der Bahnhof zusammen mit einigen Hallen auf dem nahegelegenen Messegelände neben dem Berliner Hauptbahnhof eins der Drehkreuze für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. An diesem Mittwoch ist dann noch Cottbus in Brandenburg nahe der polnischen Grenze als drittes Drehkreuz hinzugekommen.

Das Innenministerium in Hannover hatte sich für das Drehkreuz mit Messebahnhof und Messegelände eingesetzt. „Niedersachsen ist gefragt worden, und wir können es“, hatte Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) vor etwas mehr als zwei Wochen gesagt und der Region den Auftrag erteilt. Schon während der Flüchtlingswelle durch den Krieg in Syrien und Afghanistan im Jahr 2015 war der Messebahnhof Drehkreuz für die Verteilung von Flüchtlingen auf ganz Deutschland.

Geflüchtete kommen per Bus und Bahn

Wie viele Geflohene inzwischen über Messebahnhof und das Messegelände nach Deutschland gekommen sind, kann die Region nicht sagen. Denn längst nicht alle kommen nach ihrer Ankunft in Laatzen zum Messegelände und können dort registriert werden, berichtet die Regionssprecherin. Viele haben in Deutschland ein klares Ziel vor Augen. Einige werden direkt nach ihrer Ankunft in Laatzen von Verwandten und Bekannten mit dem Auto abgeholt, andere fahren mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof in Hannover und reisen von dort mit dem Zug auf eigene Faust zu ihrem Ziel weiter. Meist an Orte, in den Freunde oder Verwandte bereits wohnen. Die Deutsche Bahn verteilt dafür das kostenlose Ticket „helpukraine“.

Die Menschen, die noch nicht wissen wohin, landen dann auf dem Messegelände. Dort gibt es drei Hallen mit Schlafplätzen, medizinischer Versorgung, geregelten Mahlzeiten, Duschen, Waschmaschinen und Kinderspielmöglichkeiten. In den Hallen kommen nicht nur die Geflüchteten ohne konkretes Ziel aus den Zügen unter. Täglich kommen auf dem Messegelände auch Busse an, die auf private Initiativen hin Geflüchtete in Polen abholen. Oder die aus Städten in Deutschland kommen, deren Aufnahmekapazitäten ausgeschöpft sind. Andere Busse bringen Geflüchtete vom Ankunftszentrum der Landesaufnahmebehörde in Bad Fallingbostel zum Messegelände.

Reise mit unbekanntem Ziel

Und täglich kommen leere Busse zum Messegelände, die Geflüchtete abholen und in andere Regionen Deutschlands bringen. Für die Frauen, Männer und Kinder sozusagen eine Reise mit unbekanntem Ziel. Die Busse werden vom Bundesamt für Güterverkehr organisiert. Die Geflüchteten, die dort einsteigen, wissen in den seltensten Fällen, was sie am Ankunftsort erwartet. Manchmal sind sie in Hotels untergebracht oder in Wohnungen, viele Kommunen konnten aber bisher nur Quartiere in Turnhallen zur Verfügung stellen.

Die Region Hannover rechnet für das Drehkreuz bisher mit Kosten in Höhe von 5 Millionen Euro. Eine Kalkulation sei jedoch schwierig, weil sich die Anforderungen ständig veränderten, zudem ist derzeit nicht absehbar, wie lange noch Flüchtlinge von Messegelände aus verteilt werden müssen. Kosten entstehen zum Beispiel durch die Miete der Messehallen, den Einsatz von Hilfsorganisationen und Dolmetscherinnen und Dolmetschern, Material wie Zelte und Feldbetten , Verpflegung und Personal der Region Hannover. Derzeit werde an einer konkreten Kostenaufstellung erarbeitet, letztendlich werde aber das Land die Kosten übernehmen.

Drehkreuz auch für ganz Europa?

In den vergangenen Tagen gab es Gerüchte, ob das Drehkreuz Messebahnhof und Messe nicht nur die Verteilung der geflüchteten in Deutschland organisiert sondern für ganz Europa. Das ist zumindest derzeit aber noch kein Thema. Falls es so kommt, müsste sich der Einsatzstab auf noch mehr Unwägbarkeiten einstellen, als es sie bisher schon gibt.

