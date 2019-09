Alt-Laatzen

Pflegeroboter die mit den Augen rollen können und unter anderem so für den Betrachter menschliche Zügen bekommen. Fahrerlose Autos, die selbstständig einparken, und Sprache, die in Echtzeit übersetzt wird. Mit Künstlicher Intelligenz (KI) ist bereits vieles möglich, auch sicherheitstechnisch. Wohin die Reise für eine Gesellschaft geht, wenn Maschinen mehr und mehr Aufgaben übernehmen und was diesen zugleich fehlt, mit dieser Frage hat sich die promovierte Philosophin und Wissenschaftsjournalistin Manuela Lenzen eingehend beschäftigt. Am Dienstagabend, 10. September, ist die Autorin des Buches „Künstliche Intelligenz – was sie kann – was uns erwartet“ zu Gast im Frauenzentrum an der Hildesheimer Straße 85.

Der Vortrag von Manuela Lenzen bietet Grundlageninformationen und Anlass für weitere Diskussionen. Ihr Credo: Die Gesellschaft solle sich darauf konzentrieren, zu gestalten und ihr Menschenbild zu definieren.

Der Vortrag für Frauen, der in Kooperation mit der Stiftung Leben und Umwelt und der Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen organisiert wird, beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Astrid Köhler