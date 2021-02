Der Sanierungsstau an der Wohnscheibe stößt bei Laatzens Ortsratspolitikern übel auf. Ortsratsmitglied Rainer Picht (Freie Wähler) regte an, die Eigentümer notfalls zu zwingen, den „unhaltbaren Zustand“ zu beheben. Picht: „Wir sollten uns nicht mehr an der Nase herumführen lassen“