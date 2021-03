Laatzen-Mitte/Alt-Laatzen/Grasdorf

Die Bürgerworkshops zur Entwicklung der Grünflächen in Laatzen gehen weiter: Am Dienstagabend kamen rund 40 Bürgerinnen und Bürger, Politikerinnen und Politiker zur Onlinekonferenz zusammen, um über Ideen für die Stadtteile Laatzen-Mitte, Alt-Laatzen und Grasdorf zu diskutieren. Und die gab es reichlich, unter anderem bessere Wegebefestigungen in der Leinemasch, Hundeauslaufflächen und aufgeständerte Solarmodule auf dem Leine-Center-Parkplatz.

Moderator Daniel Kauder vom Landschaftsarchitekturbüro Lichtenstein erläuterte eingangs noch einmal, dass es bei der Ideensammlung darum geht, möglichst viele, auch langfristige Vorschläge zusammenzutragen – unabhängig von der Realisierbarkeit. Sie sollen in den bestehenden Entwurf des Freiraumkonzepts einfließen, das Laatzens Politiker noch beschließen müssen und das Grundlage für den nächsten Flächennutzungsplan wird. Die wichtigsten Ideen im Überblick:

Bessere Wege in der Masch

Mehrere Teilnehmer monierten den Zustand der Wander- und Radwege in der Leinemasch. Konkret genannt wurde der Deichweg südlich der Grasdorfer Ohestraßenbrücke, der gerade für Begegnungsverkehr zu schmal sei. Häufig vermatscht seien hingegen die Wege hinter dem Wiesendachhaus, darunter auch die Fläche am Zusammenfluss von Alter Leine und Leine in Richtung Wilkenburger Straße. David Novak bemängelte, dass der Laatzener Abschnitt des überregionalen Leine-Radwegs zu schmal sei, auch die Pflasterung sei „suboptimal“.

Wanderweg nach Wilkenburg

Ein Teilnehmer schlug vor, den Nachtanger in Richtung Wilkenburg zu verlängern und so eine neue Querverbindung zu schaffen. Andere wiesen darauf hin, dass sich der Eigentümer dagegen ausgesprochen habe.

Patenschaften

Der Alt-Laatzener Udo Hetmeier regte an, mehr Werbung für Baum- und Grünflächenpatenschaften zu machen. „Es gibt Bürger in Alt-Laatzen, die sich um den Bürgerpark an der Eichstraße kümmern“, berichtete er. Dafür würden noch Mitstreiter gesucht.

Bäume erhalten

Die Planer des Freiraumkonzepts schreiben in ihrem Entwurf, dass der Rathauspark in Alt-Laatzen stark verschattet und dunkel sei. Der Grasdorfer Lothar Hilke betonte hingegen die Vorteile für das Stadtklima: Wegen des kühlenden Effekts dürfe der Park nicht aufgelichtet werden.

Spielfläche für Kinder

Claudia Weber erinnerte daran, dass eine ehemalige Freifläche an der Martinsschule früher zum Bolzen genutzt wurde, dafür aber nie ein Ersatz gefunden wurde. Tatsächlich sieht der bisherige Entwurf des Freiraumskonzepts vor, südlich der Martinsschule einen Quartierspark einzurichten.

Solarflächen

Für mehr Fotovoltaik sprach sich der Laatzener Herbert Mühlbauer aus. So könnten etwa auf dem Parkplatz P2 am Leine-Center Solarbäume aufgestellt werden – nach dem Vorbild des Solarparks auf dem Amazon-Parkplatz in Bad Hersfeld. Dort sind Solarpaneele so auf Masten montiert, dass Autos darunter im Schatten parken können. Im Freiraumkonzept wird bislang eine Gründachpflicht für Neubauten angestrebt. Mühlbauer erinnerte an Interessenkonflikte mit der Fotovoltaik. „Aber es gibt wohl Lösungen, beides gemeinsam unterzubringen.“

Aufwertung des Expo-Wegs

Udo Hetmeier griff den Vorschlag im Freiraumkonzept auf, die Wegeverbindung zwischen Mastbruchholz und Leinemasch zu verbessern. Insbesondere der Weg zwischen der Hildesheimer Straße und der Expo-Brücke über der Erich-Panitz-Straße solle aufgewertet werden, meint er.

Geeignete Baumpflanzungen

Mehrere Teilnehmer ärgern sich über Baumpflanzungen in der Vergangenheit. So würden etwa die Gingko-Bäume an der August-Bebel-Straße in Alt-Laatzen nur sehr langsam wachsen und kaum Schatten spenden. Künftig müsse stärker darauf geachtet werden, geeignete Bäume auszuwählen.

Hundeauslaufflächen

„Ich vermisse ausgewiesene Freilaufflächen für Hunde“, bemängelte Martina Krückeberg. Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer schlugen vor, Flächen entsprechend einzuzäunen, etwa am Rodelberg in Grasdorf oder auf der Leinerandstraße in Alt-Laatzen.

