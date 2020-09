Das neue Freiraumkonzept, das Planungen „durch die grüne Brille“ enthält, kommt beim Ortsrat Ingeln-Oesselse nicht gut an. Es sei nicht nötig, alles zu erschließen, meint Bürgermeister Heinrich Hennies bezüglich der Vorschläge für das Doppeldorf.

In der Feldmark in Ingeln-Oesselse – hier in der Verlängerung des Barmklagesweges – gibt es viele, größtenteils asphaltierte Wege. Quelle: Astrid Köhler