Laatzen

Welche Wünsche haben Laatzens Bürger bei der Entwicklung der Freiflächen in der Stadt? Die Stadt stellt zurzeit ein Freiraumkonzept für das gesamte Stadtgebiet auf – und will alle interessierten Laatzener mithilfe von digitalen Workshops beteiligen. Geplant sind vier Onlineveranstaltungen im März, bei denen jeweils eine der Laatzener Ortschaften im Mittelpunkt steht.

Im vergangenen Jahr hatte die Kommune bereits von einem Planungsbüro einen Entwurf für das Freiraumkonzept erstellen lassen. Zu den Vorschlägen zählte unter anderem die Schaffung und Betonung von Grünachsen im Stadtgebiet, die Freigabe des Heidfeld-Friedhofs für Radfahrer und ein Quartierspark an der Sehlwiese. Bei den zweistündigen Workshops ist nun geplant, die Ergebnisse vorzustellen, zu diskutieren und den Bürgern die Möglichkeit zu geben, Wünsche und Anmerkungen einzubringen.

Anmeldung zu Workshops ist online möglich

Den Entwurf sowie weitere Infos zu den Terminen samt der Einwahldaten gibt es im Internet auf laatzen.de. Die vier Workshops finden statt am Dienstag, 9. März, für Rethen, am Montag, 15. März, für Gleidingen, am 16. März für Alt-Laatzen, Laatzen-Mitte und Grasdorf sowie am Donnerstag, 18. März, für Ingeln-Oesselse.

Die Workshops beginnen jeweils offiziell um 18.30 Uhr und dauern bis 20 Uhr. Teilnehmer werden gebeten, sich möglichst frühzeitig einzuwählen, möglich ist dies ab 18 Uhr.

Von Johannes Dorndorf