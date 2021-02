Laatzen

Tiefe Verwerfungen im und am Gleisbett der Stadtbahn sowie bröckelnder Asphalt zeugen von den immensen Kräften, mit denen der Dauerfrost in den vergangenen Tagen auf die Schienenanlage eingewirkt hat. Mit dem allmählich verschwindenden Schnee wird das wahre Ausmaß nun auch in Laatzen richtig sichtbar. Nahe der Haltestelle Birkenstraße, dem ersten Stopp für Stadtbahnen der Linien 1 und 2 aus Hannover, ist der Asphalt über viele Meter aufgebrochen. Wann dort erstmals wieder Bahnen fahren können, ist ungewiss.

Die Üstra wolle nicht raten oder spekulieren, sagte ihr Sprecher Udo Iwannek am Montag. Fakt sei, dass derzeit noch überhaupt nicht abzuschätzen ist, wann die Schäden auf den einzelnen Abschnitten des rund 190 Kilometer langen Streckennetzes der Stadtbahn in Hannover behoben sein werden. 20 Teams seien derzeit im Einsatz, so Iwannek.

Lesen Sie auch Üstra in Hannover: Auf diesen Linien fahren wieder Stadtbahnen

Es werde umgehend bekannt geben, sobald Strecken wieder befahrbar sind, sagte der Üstra-Sprecher. Die Stadtbahnlinie 1 fährt derzeit nur bis zur Peine Straße in Döhren. Von dort geht es weiter mit Bussen nach Laatzen und Sarstedt. An der Haltestelle Birkenstraße fahren die Busse zumeist im Viertelstundentakt in Richtung Sarstedt ab. Der Notfahrplan gilt dort bis auf Weiteres in der Zeit von 4.14 bis 0.29 Uhr.

In der Gegenrichtung fährt der erste Bus in Sarstedt um 4.35 Uhr, der an der Haltestelle Laatzen bereits um 3.55 Uhr los in Richtung Hannover.

Von Astrid Köhler