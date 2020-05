Ingeln-Oesselse

Der TSV Ingeln-Oesselse nimmt seinen Sportbetrieb wieder auf – und startet am Montag, 11. Mai, mit einem besonderen offenen Angebot für alle: Unter dem Motto „Restart TSV“ können Mitglieder und andere Interessierte an bis zu fünf Tagen in der Woche zum Sportplatz an der Bergstraße kommen, um eine Stunde lang am Outdoor-Sport unter Anleitung von erfahrenen Übungsleitern teilzunehmen. Das Angebot richtet sich an alle Altersgruppen, Sportarten und Leistungsklassen. „Wir minimieren durch den gemeinsamen Wiedereinstieg in den Sport das Verletzungsrisiko, welches bei vielen aufgrund von Trainingsrückständen vorhanden sein dürfte“, sagt der stellvertretende TSV-Vorsitzende Christoph Dreyer.

Trainieren mit Abstand

Die Übungsstunden finden jeweils montags, dienstags, donnerstags und freitags von 18 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 11 bis 12 Uhr statt. Das Angebot sonnabends richtet sich speziell an Familien mit Kindern. Die Teilnehmer werden gebeten, 15 Minuten vor Beginn in Sportkleidung vor Ort zu sein. Mitzubringen sind ein großes Handtuch, die Sporttrinkflasche und bei Bedarf eine Matte. Masken können, müssen aber nicht getragen werden. Trainiert wird nur draußen, der Verein hat auf dem Sportplatz eigens Bereiche markiert, in denen die Teilnehmer mit entsprechendem Abstand üben können.

Anzeige

Die Umkleiden und Duschen sind gesperrt. Die Toiletten können hingegen benutzt werden, der Verein hat dafür einen Ordnungsdienst eingerichtet. Hände sind vor und nach dem Sport gründlich zu waschen oder zu desinfizieren, an den Platzzugängen stehen Spender bereit. Teilnehmer tragen sich vor Beginn in Anwesenheitslisten ein.

Weitere HAZ+ Artikel

Zum Auftakt am Montag um 18 Uhr hat Bürgermeister Jürgen Köhne sein Kommen zugesagt. Weitere Infos gibt es im Internet auf tsv-ingeln-oesselse.de/restart.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf