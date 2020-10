Laatzen

Autofahrer wissen eigentlich, wie schnell sie wo fahren dürfen. Doch längst nicht alle halten sich daran. Von Jahresbeginn bis Ende September wurden im Laatzener Stadtgebiet 3882 Tempoverstöße erfasst.

Allein der stationäre Blitzer am Ortseingang von Ingeln-Oesselse in Höhe der dortigen Bushaltestelle löste in dieser Zeit 430-mal aus. Mit ihrem mobilen Messgerät erfasste die Stadt weitere 3148 Verstöße, vornehmlich in der nähe von Einrichtungen wie Schulen und Kitas aber auch in Wohngebieten. Zu den negativen Spitzenreitern gehörte ein Autofahrer, der mit 89 Kilometern pro Stunde durch die Tempo-30-Zone der Wülferoder Straße raste.

Die Stadt Laatzen überwacht den fließenden Verkehr vornehmlich in der Nähe von Schulen und Kitas, aber auch in Wohngebieten, wie hier an der Otto-Hahn-Straße. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)

Der Verstoß sei vor einigen Monaten nahe der Albert-Einstein-Schule erfasst und bereits von der Bußgeldstelle der Region Hannover bearbeitet worden, teilte Stadtsprecher Matthias Brinkmann mit. Genauere Angaben ließen sich rückwirkend nur mit großem Aufwand recherchieren, weshalb auch über den zweiten innerörtlichen Negativspitzenreiter nicht mehr zu sagen sei, als dass dieser mit Tempo 129 auf der Hildesheimer Straße von Rethen nach Grasdorf raste, obwohl dort Tempo 50 vorgeschrieben sei.

Die Laatzener Polizei misst nach Bedarf und personellen Möglichkeiten ebenfalls den Verkehr. Im diesjährigen Zeitraum bis Ende September verwarnte sie 263 Autofahrer wegen verhältnismäßig geringfügiger Geschwindigkeitsverstöße, die bis zu 55 Euro kosten. Weitere 41 Fahrer fuhren – abzüglich der Toleranzgrenze – 21 Kilometer pro Stunde und mehr als erlaubt, weshalb ihnen auch Punkte in Flensburg drohen.

„Das ist schon eine Menge“, sagte der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes Stefan Schwarzbard. Würde die Polizei täglich messen, wäre die Zahl noch deutlich höher. Kritikern der Tempomessungen, die diese als Abzocke kritisierten, sagte er: „Der Fehler ist nicht bei der Polizei zu suchen, sondern bei denen, die zu schnell fahren.“

Von Astrid Köhler