Geländewagen überrollt Radfahrer: 33-Jähriger wird schwer verletzt

Laatzen

​Ein Geländewagen hat am Mittwochabend in Rethen einen Fahrradfahrer überrollt. Laut Feuerwehrsprecher Gerald Senft hatte der Mercedes-Geländewagen den Radfahrer gegen 20.15 Uhr auf der Braunschweiger Straße an der Abzweigung zur Hildesheimer Straße erfasst und überfahren. Die Unfallursache steht laut Senft bislang noch nicht fest.

Wie die Feuerwehr mitteilt, klemmte der Mann beim Eintreffen der Rettungskräfte noch für längere Zeit unter dem Auto fest. Ein Notarzt habe ihn deshalb zunächst noch von der Seite aus unter dem Geländewagen behandelt und dort dem Schwerverletzten auch erste Infusionen angelegt. Erst nachdem es der Feuerwehr gelungen war, den 33-Jährigen unter dem Wagen hervorzuholen, brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus in Hannover.

Zahlreiche Schaulustige

Laut Feuerwehrsprecher Senft hatten Einsatzkräfte die Behandlung des Schwerverletzten unter dem Auto zuvor mit Decken abgeschirmt. Das Geschehen am Unfallort sei von zahlreichen Schaulustigen und Anwohnern auf Balkonen verfolgt worden, berichtete Senft. Während des Einsatzes war die Ortsdurchfahrt Rethen zeitweise komplett in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Nur der Schienenverkehr der Stadtbahnen habe die Unfallstelle passieren können, sagte der Feuerwehrsprecher.