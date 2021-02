Alt-Laatzen

Fitnessstudios sind derzeit wegen Corona geschlossen. Bei vielen Mitgliedern werden die Beiträge allerdings weiterhin eingezogen – und zwar unfreiwillig. Dies erlebt derzeit auch Ataberk Akveren. Der 24-Jährige ist Mitglied bei Fitness Future und trainiert regelmäßig in der Alt-Laatzener Filiale am Turmcenter. Für das Unternehmen hat er derzeit allerdings kein gutes Wort übrig. „Fitness Future zieht die Beiträge weiterhin ein, obwohl die Filiale momentan geschlossen ist.“ 20 Euro werden pro Monat fällig.

Dem Alt-Laatzener ist durchaus bewusst, dass sich die Studios derzeit in einer schwierigen Lage befinden. „Viele ihrer Kunden sind aber ebenfalls durch das Coronavirus benachteiligt. Sie befinden sich in Kurzarbeit und müssen selbst sehen, wie sie zurecht kommen.“

Anzeige

„Die reagieren nicht auf E-Mails“

Akveren möchte seine Mitgliedschaft vorerst pausieren lassen. Um das bereits gezahlte Geld zurückzubekommen, hat er mehrfach versucht Kontakt aufzunehmen. „Die gehen einfach nicht ans Telefon und reagieren auch nicht auf E-Mails“, sagt er. Auf dem Anrufbeantworter habe Fitness Future lediglich die Nachricht hinterlassen, wegen Corona derzeit nicht telefonisch erreichbar zu sein, Kunden sollten sich per E-Mail melden. Die Anfrage an die zentrale Adresse sei aber zunächst im Sande verlaufen, berichtet Akveren. Später habe es dann nur eine standardisierte Antwort gegeben. „Darin steht, dass Fitness Future noch keine staatlichen Hilfen bekommen hat und auf die Mitgliedsbeiträge angewiesen ist.“ Es sei der gleiche Text, der auch auf der Internetseite zu lesen ist. Dort heißt es: „Deine Mitgliedschaft verlängert sich kostenfrei und automatisch um die Dauer der Schließung.“

Der 24-Jährige kann das nicht nachvollziehen. „Die weigern sich, mir mein Geld zurückzugeben.“ Aus seinem Bekanntenkreis habe er zudem erfahren, dass andere Fitnessstudios anders reagierten. „Die sind den Kunden entgegengekommen und haben entweder gar kein Geld eingezogen oder zumindest Wertgutscheine angeboten.“

Studio: „Wir versuchen, Arbeitsplätze zu sichern“

Akveren wartet zudem noch auf weitere 20 Euro. „Der Beitrag konnte einmal nicht eingezogen werden. Um ein Mahnverfahren zu verhindern, habe ich die 20 Euro überwiesen. Ein paar Tage später wurde das Geld nochmal von meinem Konto abgebucht.“ Immerhin: Auf Rückfragen dazu reagierte Fitness Future und kündigte an, die Summe zurückzuüberweisen.

Auf Nachfrage dieser Zeitung verweist das Unternehmen darauf, man habe bislang weder für den ersten Lockdown noch für die Monate seit November staatliche Hilfen bekommen. „Wir haben uns wie beinahe alle in unserer Branche dazu entschieden, die Mitgliedsbeiträge wie vertraglich vereinbart weiter einzuziehen, da die Hilfen leider nicht ankommen.“ Grundlage sei eine Mitteilung der IHK Hannover, in der auf ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Würzburg Bezug genommen wird.

Fitness Future sei ein mittelständisches Unternehmen mit elf Filialen. „Wir ziehen keinen Profit, sondern versuchen lediglich, unsere Studios und die damit verbundenen Arbeitsplätze langfristig zu sichern und Lösungen zu finden, die unsere Kunden nicht übermäßig belasten.“

Verbraucherzentrale erreichen Beschwerden

Der Verbraucherzentrale Niedersachsen sind etliche ähnliche Fälle bekannt. „Wir haben anbieterübergreifend sehr viele Beschwerden über Fitnessstudios, die die Rückerstattung der Beträge verweigern“, sagt Rechtsexpertin Tiana Preuschoff. Ein Problem sei die unklare Rechtslage. Mehrere Anbieter würden sich auf ein Urteil des Amtsgerichts Torgau und des Landgerichts Würzburg berufen – so wie auch im Laatzener Fall. Da sich das Urteil auf eine individuell getroffene Vereinbarung beziehe, treffe es aber auf die wenigsten Verbraucher zu, sagt Preuschoff „Wir sind davon überzeugt, dass die aktuelle Handhabe der Fitnessstudios rechtswidrig ist.“

Aus Sicht der Verbraucherzentrale müssen Kunden grundsätzlich nicht zahlen, wenn vertraglich vereinbarte Leistungen nicht erbracht werden. Sie hätten für den Zeitraum der Schließung ein sogenanntes Leistungsverweigerungsrecht. Dies gelte im übrigen auch bei einem eingeschränkten Angebot. „Die Kunden müssen nur für die Leistungen zahlen, die sie auch nutzen können.“

Kunden können per Einschreiben widersprechen

Preuschoff rät Betroffenen, dem Anbieter mitzuteilen, dass sie keine Abbuchungen mehr wünschen. „Die Kunden sollten das Lastschriftmandat kündigen oder diesem widersprechen – und zwar per Einschreiben, denn die Kommunikation per E-Mail ist nicht gerichtsfest.“ Auch einer automatischen Vertragsverlängerung könnte man so widersprechen. „Verlängerungen können nicht einseitig vereinbart werden.“ Darüber hinaus sei es möglich, eingezogene Beiträge der vergangenen acht Wochen über die eigene Bank zurückzuholen.

Über die aktuelle Situation informiert die Verbraucherzentrale auf ihrer Internetseite. Dort sind auch zwei Musterbriefe hinterlegt. Mit einer Rückerstattung ihres Geldes können die Nutzer derzeit allerdings nicht rechnen. „Ein neues Gesetz berechtigt Anbieter zur Ausgabe von Gutscheinen“, sagt Preuschoff. „Erst wenn die Kunden diese bis Ende 2021 nicht eingelöst haben, muss der Anbieter das Geld erstatten.“ Eine sofortige Auszahlung könnten Kunden nur dann verlangen, wenn die Annahme eines Gutscheins unzumutbar ist – zum Beispiel, wenn sie selbst in wirtschaftliche Not geraten sind.

Bei Vereinen sieht die Rechtslage übrigens anders aus. Diese seien ein Zusammenschluss von Mitgliedern, die durch ihren Beitritt gewisse Rechte und Pflichten anerkennen. „Da Vereine zudem nicht gewinnorientiert arbeiten, müssen Beiträge weiterhin gezahlt werden, auch wenn Angebote zeitweise entfallen.“

Von Daniel Junker und Johannes Dorndorf