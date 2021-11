Laatzen-Mitte

Nach gewaltsamen Übergriffen auf Passanten im Bereich des Leineplatzes sowie der Haltestellen an der Erich-Panitz-Straße bringt die Gruppe von CDU und FDP im Ortsrat Laatzen die Installation von Videokameras ins Gespräch. Stadt und Polizei reagieren zurückhaltend auf den Vorstoß.

Die Ortsratsgruppe bezieht sich in ihrer Anfrage auf Taten, die sich unter anderem im März und zuletzt vor knapp drei Wochen nahe der Erich-Panitz-Straße bei Dunkelheit ereignet hatten. Am 22. Oktober war eine Gruppe von acht Jugendlichen und Heranwachsenden an der Bushaltestelle auf zwei Männer losgegangen. Die 35- und 38-Jährigen wurden geschlagen, teils am Boden liegend getreten und erlitten Kopfverletzungen. Im vergangenen Dezember hatte sich zudem ein Jugendlicher einer Kontrolle auf dem Leineplatz zu entziehen versucht und einen Beamten attackiert. Insgesamt verzeichnete die Laatzener Polizei zuletzt eine zunehmende Zahl von Überfällen im Stadtgebiet von jungen Menschen, die in wechselnder Besetzung als Gruppe auftreten.

Im März hatte eine Gruppe Jugendlicher am Aufgang von der Erich-Panitz-Straße zum Obergeschoss des Leine-Centers einen 18-Jährigen zusammengetreten. Das Verfahren gegen mehrere Verdächtigte wurde inzwischen eingestellt. Quelle: Astrid Köhler

Die Ortsratsgruppe CDU/FDP bitte um Auskunft, ob die Verwaltung im Austausch mit dem örtlichen Polizeikommissariat stehe mit dem Ziel, gegen diese Gewalttaten wirksam vorzugehen, heißt es in der von Heinz Domdey (CDU) unterzeichneten Anfrage, die am Dienstag, 9. November, im Ortsrat erörtert werden soll. Zudem sei zu klären, ob in diesem Zusammenhang eine Videoüberwachung des Vorplatzes und des Treppenaufgangs vor dem Leine-Center umzusetzen sei.

Stadt und Polizei reagieren zurückhaltend

Die Stadt sei bei Auffälligkeiten und Problemstellungen in einem beständigen Austausch mit der Polizei, teilte deren Sprecherin Anke Weisbrich mit. Zwar müssten einer Videoüberwachung des städtischen Leineplatzes weder die Anlieger noch die Markthändler zustimmen. Einer allgemeinen Prüfung der Sach- und Rechtslage zufolge lägen die Voraussetzungen dafür aber gar nicht vor, sagte Weisbrich.

Der stellvertretende Kommissariatsleiter in Laatzen, Stefan Schwarzbard, sieht die Lage ähnlich schwierig. „Das Bundesverfassungsgericht hat Videoüberwachung von Unbeteiligten als schweren Eingriff in das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung gestellt“, sagte Schwarzbard, der auch Leiter des hiesigen Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED) ist. Alle Menschen haben ein Grundrecht darauf, sich auf öffentlichem Grund frei zu bewegen. Die Latte für eine Überwachung dort liegt – anders als auf privaten Flächen, bei Geldinstituten und anderen sensiblen Bereichen sowie Geschäften und in Einkaufszentren – sehr hoch. Ausnahmen könne es dann auf öffentlichen Flächen geben, wenn es sich um Kriminalitätsschwerpunkt handele, sagte Schwarzbard: „Den haben wir in dem Bereich nicht.“ Vielmehr handele es sich bei den gewaltsamen Übergriffen weiterhin um vereinzelte Taten.

Videoüberwachung hilfreich, aber rechtlich schwierig

Fraglos seien Videoaufzeichnungen in der Regel hilfreich für die Ermittlungen, betonte der KED-Leiter, auch vor dem Hintergrund, dass die Staatsanwaltschaft gerade erst das Verfahren gegen die mutmaßlichen Beteiligten des Übergriffs vom März eingestellt hatte. Videoaufzeichnungen müssten jedoch stets rechtlich abgesichert sein. Ohne der weiteren Entwicklung vorweggreifen zu wollen, äußerte der KED-Leiter Zweifel, dass die Datenschützer einer Installation von Kameras im Bereich von Leineplatz und Treppenaufgang zustimmen würden.

Wie der Vorschlag politisch diskutiert wird, stand am Dienstag bis zum Redaktionsschluss noch nicht fest. Die erste Sitzung des Ortsrates Laatzen, bei er auch ein neuer Ortsbürgermeister für die Stadtteile Laatzen, Grasdorf und Laatzen-Mitte gewählt wird, beginnt um 18 Uhr im Erich-Kästner-Schulzentrum.

Bürgermeister Kai Eggert verurteilt die Gewalttaten. „Durch die Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern stellen wir eine große Verunsicherung im Stadtgebiet fest“, sagte er und sicherte zu, die Stadt stehe in engem Kontakt mit der Polizei und habe die bekannten Bereiche bereits stärker in den Fokus genommen.

