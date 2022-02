Laatzen-Mitte

Nach der Gewaltserie im Laatzener Stadtzentrum hat sich jetzt Bürgermeister Kai Eggert (SPD) zu den Vorfällen geäußert. „Ich bin sehr erschüttert über die wiederkehrenden kriminellen Vorkommnisse in den vergangenen Tagen und Monaten“, gab Eggert in einer Erklärung bekannt. „Die Opfer tun mir sehr Leid.“ Gleichwohl sei er dankbar, dass die Polizei die Lage erkannt und ihren Streifendienst intensiviert habe.

Die Laatzener Stadtverwaltung sei parallel präventiv durch ihre aufsuchende Jugendarbeit aktiv. Die Sozialarbeiter nähmen regelmäßig Kontakt mit allen jugendlichen Gruppen im öffentlichen Raum auf. „Soweit der Stadt bekannt ist, handelt es sich bei den auffällig gewordenen Personen um Jugendliche, die innerhalb einer Gruppe durch ihr Verhalten herausstechen. Teilweise kommen sie aus Laatzen, teilweise aus hannoverschen Stadtteilen“, heißt es in Eggerts Erklärung.

Im Rahmen der Jugendarbeit würden im Rathaus bereits seit einiger Zeit „neue Ideen und Möglichkeiten der Gewaltprävention bei Jugendlichen“ besprochen und vorbereitet. „Ad-hoc-Lösungen gibt es hier allerdings nicht und insbesondere nicht für die herausstechenden Jugendlichen, die jetzt von der Polizei an die Justiz übergeben werden“, stellt Eggert klar.

Eggert kündigt Gespräche mit der Polizei an

Die Stadt hatte im vergangenen Jahr mit dem Aufbau eines kommunalen Ordnungsdienstes begonnen. Dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nach städtischen Angaben zwar grundsätzlich zur Ausübung von Zwangsmaßnahmen befugt, und sie schritten auch bei Straftaten ein. „Aber sie verfügen nicht über eine mit der Polizei vergleichbare Ausbildung im Bereich der Überwältigung und Festnahme von Straftätern.“

Eggert betont, das Laatzen im Vergleich zu anderen Kommunen in der Polizeidirektion Hannover trotz der jüngsten Vorfälle kein Schwerpunkt von Gewaltdelikten im öffentlichen Raum sei. Er kündigte gleichwohl Gespräche an: „In den nächsten Tagen werden wir uns mit den Kollegen der Jugendarbeit und des Ordnungsdienstes zusammen mit der Polizei verabreden, an welchen Stellen wir noch effektiver zusammenarbeiten können, um solche Straftaten im Vorfeld zu verhindern“, so Laatzens Bürgermeister.

Von Johannes Dorndorf