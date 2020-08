Gleidingen

Fast wäre das KidsCamp der St.-Gertruden-Gemeinde dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. „Für uns stand aber fest, wenn es irgendwie möglich ist, bieten wir es an“, sagt Sarina Blumenberg, die die Veranstaltung bereits zum sechsten Mal organisiert. Nun können Grundschüler von Freitag bis Montag sozusagen an einem KidCamp-light teilnehmen.

„Wegen der Corona-Auflagen dürfen sie nicht wie in den Vorjahren im Zelt übernachten, sondern müssen abends wieder nach Hause gehen“, berichtet Blumenberg. Auch die gemeinsamen Mittagessen fallen dieses Jahr wegen Corona aus. Stattdessen müssen sie die Teilnehmer ihr Essen selbst mitbringen oder mittags nach Hause gehen. „Wegen der vielen Corona-Regeln war die Planung ziemlich anstrengend“, sagt Teamerin Chantal Mentzel, die Blumenberg bei der Organisation unterstützt hat.

„Es ist toll, dass das KidsCamp trotz Corona stattfinden kann, weil die Kinder schon auf so viel verzichten mussten“, freut sich Pastorin Susanne Michaelsen. So hätten bereits mehrere kirchliche Jugendfreizeiten abgesagt werden müssen. Insgesamt nehmen 25 Kinder an dem Camp teil. Mehr haben die Veranstalter wegen Corona nicht angenommen. Im vergangenen Jahr waren es 35. Betreut werden die Jungen und Mädchen von sechs Teamern.

Vom Theaterstück bis zum Lagerfeuer

Täglich von 11 bis 21 Uhr können die Kinder wie in den Vorjahren im Pfarrgarten an Workshops und Spielen teilnehmen. „Am Freitag haben wir gleich zu Beginn Steine und eine Gute-Laune-Kette mit Wimpeln bemalt“, berichtet Blumenberg. In weiteren Workshops können die Kinder Kleidungsstücke batiken, Waffeln backen und Burgen grillen. In einem Theaterworkshop können sie das Stück „Der barmherzige Samariter“ einstudieren, das am Sonntag ab 10 Uhr bei einem Familiengottesdienst im Pfarrgarten aufgeführt wird. Außerdem ist ein Kinoabend und Grillen am Lagerfeuer geplant. Zusätzlich stehen verschiedene Outdoor-Spiele auf dem Programm.

Am Montag geht es kostenlos in den Zoo

Am Montag besuchen die Campteilnehmer den Zoo Hannover – und zwar kostenlos. Denn den Eintrittspreis haben der Schützenverein Gleidingen, der Gleidinger DJ Olly alias Oliver Bornemann sowie das Unternehmen Köppa & Fischer Medien gespendet. Das Geld stammt aus dem „Schützenfest Zuhause“, das die Schützen am 30. Mai virtuell gefeiert und per Lifestream in zahlreiche Wohnzimmer übertragen hatten. DJ Olly hatte dabei für die Musik und Köppa & Fischer Medien für die Technik gesorgt. Insgesamt hatten sich 1100 Besucher zugeschaltet. Dabei konnten sie auch virtuelle Bratwürste, Autoscooter-Fahrten oder Lüttje Lagen kaufen sowie Geld spenden.

Insgesamt sind dabei 1950 Euro zusammengekommen. „Das Geld behalten wir nicht, sondern spenden es an soziale Projekte in Laatzen“, sagt Schützenchef Christian Dawideit. 450 Euro davon hat das KidsCamp für den Zoobesuch bekommen. Der Rest soll an zwei weitere Einrichtungen in Laatzen gespendet werden. An welche, will Dawideit allerdings noch nicht verraten.

