Das Kammerorchester Elisabeth Consort eröffnet auch 2020 das Konzertprogramm in der St.-Gertruden-Kirche. Gespielt werden unter anderem Werke von Bach, Händel, Paganini und Parry. Im Anschluss lädt das Kulturladen-Team zum Neujahrsempfang ein.

Elisabeth Consort spielt in der St.-Gertruden-Kirche

Laatzen - Elisabeth Consort spielt in der St.-Gertruden-Kirche

Laatzen - Elisabeth Consort spielt in der St.-Gertruden-Kirche