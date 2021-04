Hannover

Es waren anstrengende Nächte für Klaus Hahne. Sechsmal hat er im April in seinen Plantagen in Gleidingen die Frostberegnung eingeschaltet. Denn wenn die Apfel-, Kirsch- und Pflaumenbäume blühen, dann kann Frost die Blüten und damit auch die komplette Ernte zerstören. Äpfel und Kirschen gibt es dann nicht.

Die Beregnungsanlagen, die einen großen Teil von Hahnes Plantagen überspannen, nutzen einen physikalischen Prozess aus: Wenn Wassertropfen gefrieren, entsteht Wärme. „Die Beregnung wärmt die Umgebung um fünf Grad auf“, berichtet Hahne. Der Frost kann den Blüten dann nichts anhaben.

Häufig kältere Luftmassen im Leinetal

In den vergangenen Jahren musste Hahne immer seltener den großen Aufwand mit der Beregnung betreiben. Aber der diesjährige April war so kalt wie seit vielen Jahren nicht mehr. Meteorologe Frank Böttcher von Böttcher-Science berichtet von einer zwei Grad geringeren Durchschnittstemperatur in Hannover verglichen mit den Werten der vergangenen 30 Jahre. Und auch der Mai wird nicht gerade zu warm starten.

Meteorologen machen Hoffnung In der Region Hannover startet der Mai wie der April endete: turbulent und unterkühlt. Zwar rechnen die Meteorologen für Sonnabend mit Höchstwerten von bis zu 15 Grad. Aber wie lange sich die Sonne blicken lässt und wie hoch die Schauerneigung sein wird, ist bei den Wetterexperten wegen der labilen Wetterlage noch umstritten. Am Sonntag wird es aber voraussichtlich ungemütlicher, die Temperaturen sinken, und der Wind frischt auf. Immerhin gibt es einen Lichtblick: Für das Muttertagswochenende am 8. und 9. Mai erwarten die Meteorologen nach dem derzeitigen Stand ruhiges Hochdruckwetter mit viel Sonne. Allerdings gibt es noch Uneinigkeit über die Temperaturen. Während manche Wetterfrösche mit maximal 16 Grad rechnen, erwarten andere sogar Werte bis 25 Grad.

Hahne sieht das Ganze aber nicht so dramatisch. „Wir kennen das hier im Leinetal nicht anders“, sagt er. Die Gegend sei prädestiniert für kältere Luftmassen. „Wir müssen jetzt noch die übliche Abkühlung zu den Eisheiligen abwarten, dann haben wir alles überstanden“, meint der Obstbauer. Die Eisheiligen liegen zwischen dem 11. und 15. Mai.

Eisige Temperaturen im Februar waren problematisch

Lediglich die eisigen Temperaturen im Februar mit Werten von bis zu minus 18 Grad hatten Hahnes Bäumen zu schaffen gemacht. Die Knospen der Aprikosen- und Pfirsichbäume sind erfroren. „Das bedeutet einen Totalausfall“, berichtet er. Und auch bei den Süßkirschen und den Zwetschgen sind auf Hahnes Plantage die Knospen der unteren Äste erfroren. „Aber insgesamt gibt es in diesem Jahr eine richtig starke Obstblüte“, berichtet der Obstbauer. Deshalb werde es auch genügend Obst geben.

Auch bei den Ackerbauern sind die Sorgen derzeit nicht so groß. „Klar wirkt sich die Temperatur auf das Wachstum der Pflanzen aus“, sagt Landwirt Volker Hahn aus Neustadt-Hagen. Hahn baut unter anderem Kartoffeln an. „Die sind natürlich 14 Tage ihrer sonst üblichen Zeit hinterher“, sagt er. Das sei zwar ungewöhnlich, aber „besser zu ertragen als Hitze und Trockenheit“.

„Besser Kälte im Frühjahr als Hitze im Sommer“

Und die Trockenheit? Insgesamt hat es in Hannover weniger als 70 Prozent der sonst üblichen Menge geregnet. Auch das wirke sich nicht richtig negativ aus, meint der Landwirt. „Die Trockenheit ist kein Thema“, berichtet er. Denn in den vergangenen Monaten habe es ausreichend geregnet.

Bei den Kleingärtnern ist die Gelassenheit trotz des Wetters ebenfalls groß. „Als Kleingärtner lebt man mit der Natur, wenn es zu kalt ist, dann wartet man einfach“, sagt Kleingärtner Reinhard Martinsen. „Man kann sich ja bei niemandem beschweren“, meint er. Heutzutage spiele es für die wenigsten Kleingärtner noch eine große Rolle, die größte Möhre oder den ersten Salat zu haben, sagt Martinsen, der stellvertretender Präsident des Bezirksverbands der Kleingärtner ist. Deshalb sei eher die größte Sorge, ob es wieder einen zu heißen Sommer gibt – wie schon häufiger in den vergangenen Jahren.

Von Mathias Klein