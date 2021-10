Grasdorf

Wie fühlen sich Depressionen an? Wenn man sich wünscht, vorwärts zu kommen, aber nichts geht, weil etwas Unsichtbares einen zurückhält? Wenn Angst, Trauer und Hoffnungslosigkeit bedrückend groß wirken? Zehn Jugendliche der Kirchenregion Laatzen, teils selbst von der Krankheit betroffen, haben versucht, diesen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Für einen experimentellen Gottesdienst mit dem Charakter einer Erlebnisausstellung gestalteten sie zehn Stationen in und an den beiden Gemeindehäusern von St. Marien in Grasdorf. Wer dabei sein will, sollte am Sonntagabend, 10. Oktober, ab 18 Uhr am Südtor 30 sein.

Tina Adräs (Kirchenvorstand St. Marien), Jörg Lutzke (Psychotherapeut) und Gunnar Ahlborn (Regionaldiakon) sehen sich den Raum an, in dem die Besucher des Gottesdienstes Depressionen nachempfinden können. Quelle: Daniel Junker

„Der Gottesdienst steht am Ende eines Prozesses, den die Jugendlichen selbst durchgemacht haben“, erklärt Gunnar Ahlborn, Regionaldiakon im Kirchenkreis Laatzen-Springe. Für ihre Erlebnisreise, die dem Motto von der Dunkelheit ins Licht folgt, durften sie die Räume des alten und vor dem Verkauf und Abriss stehenden Gemeindehauses von St. Marien komplett umgestalten. So wurden beispielsweise Wände bemalt und Gegenstände darin verankert, im „Wutraum“ zerbarsten zahlreiche Farbbeutel.

Besucher des experimentellen Regionalgottesdienstes durchlaufen die einzelnen Stationen und Gefühlswelten. Der Startpunkt sei in dem dunklen, als Escape-Room gestalteten Keller, verrät Ahlborn. Aus den Tiefen geht es allmählich nach oben, vorbei an einer Videoinstallation mit einem Poetry-Slamer, der gleichfalls Einblicke in das Thema Depression gibt. Vor der Tür wird ein Feuerkorb aufgestellt. Dort haben Besucher die Möglichkeit, Gemeinschaft zu erleben und ihre zuvor niedergeschrieben Ängste und Belastungen zu verbrennen – begleitet von Gitarren-Livemusik.

Weil es ein neues Gemeindehaus in Grasdorf gibt, soll das alte Am Südtor 30 verkauft und abgerissen werden. Am Sonntag, 10. Oktober, ist es Teil eines experimentellen, von Jugendlichen gestalteten Gottesdienstes zum Thema Depression. Quelle: Tobias Lehmann (Archiv)

Rundgang endet beim neuen Gemeindezentrum

Wegen Corona würden die Besucher in Kleingruppen herumgeführt, sagt der Regionaldiakon. Und wer nicht in den Keller gehen wolle, könne diese Stationen auch einfach überspringen. Der Rundgang endet beim neuen Gemeindezentrum, wo ebenfalls ein Video gezeigt wird. Es thematisiert die Leidensgeschichte von Depressiven und zeigt mögliche Hilfen von Außenstehenden auf. Darüber hinaus sind am Sonntag auch noch ein Psychotherapeut sowie ein Seelsorger vor Ort. Wer Bedarf hat, kann sich an diese wenden.

Das neue Gemeindezentrum – hier bei der feierlichen Eröffnung im September – ist das Ziel des Rundgangs beim experimentellen Gottesdienst am Sonntag, 10. Oktober. Quelle: Tobias Lehmann (Archiv)

„Menschen sollen sensibilisiert werden für die Thematik Depression und auch dafür, diese als Krankheit zu akzeptieren“, fasst Ahlborn das Ziel des experimentellen Gottesdienstes zusammen. Was die Laatzener Jugendlichen geschaffen hätten, sei „genial“ und eine ganz andere Form der Annäherung an das Thema. Und es ist einmalig. So wird es in Grasdorf nur am Sonntagabend Gelegenheit für den Rundgang geben. Allerdings könnte er an anderer Stelle, lokal angepasst, ebenfalls eingerichtet werden. Andere Kirchengemeinden hätten bereits Interesse signalisiert, sagt der Regionaldiakon, zum Beispiel aus Springe.

Von Astrid Köhler