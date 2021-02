Rethen

Dass in Rethen schon vor über 800 Jahren Menschen gelebt haben, ist schon seit längerem bekannt, spätestens 1147 wurde der Ort erstmals urkundlich erwähnt. Einen Ausschnitt des damaligen Lebens im Ortskern konnten Archäologen jetzt bei Grabungen an der Thiestraße gewinnen. In Vorbereitung auf die Bauarbeiten für die Grundschulerweiterung fanden die Fachleute auf der benachbarten Hofstelle Keramik und andere Gegenstände aus dem 12. bis 15., möglicherweise auch aus dem 11. Jahrhundert. Hinweise gibt es sogar auf die Eisenzeit.

Seit mehr als einem halben Jahr ist das Team der Firma Arcontor aus Destedt bei Braunschweig mit der Untersuchung des Areals an der Thiestraße befasst. Dass sich dort archäologische Spuren finden könnten, war den Fachleuten schon vorher klar: „Die Lage im historischen Ortskern legt nahe, dass man mit Funden rechnen muss“, sagt Friedrich-Wilhelm Wulf vom Landesamt für Denkmalpflege. Zumal Archäologen zuletzt bei einem anderen Bauprojekt bei Rethen fündig wurden: 2018 entdeckten sie im neuen Gewerbegebiet Rethen-Ost Gräberfelder und Siedlungsreste aus der frühen Bronzezeit und der Zeit um Christi Geburt.

Zur Galerie Auf der künftigen Erweiterungsfläche entdeckte das Team Spuren eines mittelalterlichen Grubenhauses. Vermutlich diente es als Werkstatt.

Auf dem Hof neben der Grundschule reichen die Spuren zeitlich nicht ganz so weit zurück. Die Fachleute entdeckten dort Spuren eines vier mal vier Meter großen Gebäudes aus dem Mittelalter. Grabungsleiterin Erit Grünefeld geht davon aus, dass es sich um ein sogenanntes Grubenhaus handelt – ein einfaches Gebäude, das ganz oder teilweise im Boden eingegraben ist. Möglich sei aber auch ein bloßer Erdkeller. Da es keine Spuren des früheren Daches gibt, bleibt die Frage bislang offen.

Gebäude diente wohl als Werkstatt

Gefunden hat das Arcontor-Team auch hunderte Keramikscherben, die aus dem 12. bis 15. Jahrhundert stammen, die ältesten möglicherweise sogar aus dem 11. Jahrhundert. Sie gehören zu sogenannten Kugeltöpfen, wie sie im Mittelalter üblich waren. Entdeckt wurden auch Hinweise auf eine Feuerstelle sowie das Gewicht eines Webstuhls – ein etwa faustgroßer Tonzylinder, der an einem Kettfaden des Webstuhls hing. Der Fund ist nicht ungewöhnlich, so wurden Grubenhäuser doch häufig als Werkstätten genutzt, nicht selten zum Weben. „Die höhere Luftfeuchtigkeit ist für Gewebe und Textilien vorteilhaft“, sagt Friedrich-Wilhelm Wulf. Auch eine Glasperle und eine Stecknadel haben die Archäologen freigelegt.

Nahe dem ehemaligen Fußboden haben die Archäologen Scherben eines mittelalterlichen Kugeltopfes gefunden. Quelle: Johannes Dorndorf

Wer hier gelebt hat, ist mangels urkundlicher Quellen nicht mehr nachzuvollziehen. Vermutlich habe es sich um „ganz normale Leute“ gehandelt, sagt Projektleiterin Grünefeld. „Wir haben nichts gefunden, was darauf hindeutet, dass besonders reiche Leute hier gelebt haben.“ Gebäude aus Stein habe es zur damaligen Zeit in Norddeutschland so gut wie keine gegeben, sie blieben kirchlichen Bauten und Prachtbauten Wohlhabender vorbehalten, ergänzt Wulf.

Entdeckt wurden auch einige Scherben, die möglicherweise aus der Eisenzeit stammen. „Sie lassen sich allerdings nicht zuordnen“, sagt Grünefeld. Gut möglich also, dass sie von einem anderen Ort hierher gebracht wurden.

Schulerweiterung soll im Juni beginnen

Die Grabungen, die im Juli/August 2020 begonnen haben, sind fast abgeschlossen. Nach dem Fotografieren und Ausmessen der Funde und Fundstellen werden die Archäologen ihre Arbeit voraussichtlich Mitte Februar beenden, so dass danach mit der geplanten Schulerweiterung begonnen werden kann. Nach Auskunft von Projektleiter Andreas Behrends sollen die Bauarbeiten bei erfolgreicher Auftragsvergabe Anfang Juni starten. Im Oktober 2022, so der derzeitige Zeitplan, wäre der Erweiterungsbau dann fertig.

Artefakt könnte in Schule ausgestellt werden

Die Geschichte des Ortes muss vor dem Hintergrund der Funde übrigens nicht neu geschrieben werden, sagt Wulf. Allerdings können solche Entdeckungen durchaus ein anderes Bewusstsein schaffen – etwa aus Sicht der Schulkinder. „Wir stehen auf einen Boden, auf dem schon vor mehr als 500 Jahren jemand entlang gegangen ist“, sagt Wulf. Projektleiter Behrends und Stadtbaurat Axel Grüning können sich denn auch vorstellen, ein Artefakt zu sichern und in der Schule zu verwahren oder auszustellen. So ließe sich vermutlich einer der Kugeltöpfe – möglicherweise mit Spendengeldern – für einige hundert Euro restaurieren.

Von Johannes Dorndorf