Die Staatsanwaltschaft Hannover ist am Mittwoch mit einer Großrazzia gegen gewerbsmäßige Schleusung und Urkundenfälschung vorgegangen. Allein in der Region wurden mehr als zehn Objekte durchsucht, dazu weitere in vier anderen Bundesländern. Der 65-jährige Hauptverdächtige konnte bereits am Dienstagabend festgenommen werden.