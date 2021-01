Rethen

Das Kollegium der Grundschule Rethen hat am Freitag, 29. Januar, ihre langjährige Schulleiterin Bärbel Vujicic in den Ruhestand verabschiedet. Trotz der Corona-Pandemie wollten es sich die Lehrer und Angestellten nicht nehmen lassen, der 64-Jährigen Grüße mit auf den Weg zu geben. Dafür versammelte sich das Kollegium am Freitagvormittag noch einmal in der Pausenhalle – und wandelte die ohnehin vorgesehene Dienstbesprechung in eine kurze Feierstunde um.

Die Lehrerinnen Yvonne Theur-Janisch und Tamar Kladny ließen wichtige Momente wie die Einführung der Ganztagsschule, den Start des Mensabetriebs und die Pläne zur Schulerweiterung Revue passieren. Zudem blickten sie auf die Einführung der Schulsozialarbeit, Schulausflüge und Projekte sowie auf die von Vujicic angestoßene geplante Einführung des Konzepts „bewegte Schule“ zurück.

Die Lehrer hatten mit ihren Klassen zudem Grußbotschaften vorbereitet und zu einem etwa 20-minütigen Film zusammengeschnitten. So präsentierte die Klasse 3c einen Videorundgang durch die Schule, die Klasse 1c hatte wiederum 21 Aufgaben für den Ruhestand vorbereitet, die die scheidende Rektorin in den nächsten Wochen und Monaten abarbeiten kann – von „Klettere auf einen Baum“ und „Schaukle bis in die Baumwipfel“ über „Iss Schokolade zum Frühstück“ bis „Plane Deinen ersten Urlaub außerhalb der Ferien“. Auch Lieder und Gedichte hatten die Jungen und Mädchen aufgenommen.

Die Lehrer präsentierten zudem das irische Segenslied „Möge die Straße uns zusammenführen“. Das Video hatte das Kollegium am vergangenen Mittwoch vor der St.-Petri-Kirche gefilmt.

Von Daniel Junker