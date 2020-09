Gutachter: Verlängerung der Linie 6 nach Laatzen ist machbar

Laatzen-Mitte

Die Vorbereitungen für die Verlängerung der Stadtbahnlinie 6 nach Laatzen haben eine wichtige Hürde genommen. Laut einer Machbarkeitsuntersuchung ist die Anbindung des Expo-Geländes an Laatzen technisch möglich, sodass das Projekt auf Regionsebene weiterverfolgt werden kann. Davon würden nicht nur die Menschen in Laatzen, sondern auch der Einzelhandel profitieren.

„Es ist ein gutes Zeichen, wenn die Untersuchung zu einem positiven Ergebnis führt“, sagte Stadtbaurat Axel Grüning unlängst vor Mitgliedern des Ortsrats Laatzen. „Welche Variante favorisiert wird, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.“ Die Regionsverwaltung bestätigte auf Anfrage dieser Zeitung, dass die Studie bereits seit Dezember 2019 vorliege. „Eine Spange der Stadtbahnlinie 6 zwischen Messe/Ost und Laatzen ist technisch möglich, aber auch baulich aufwendig“, fasst Regionssprecher Klaus Abelmann das Hauptergebnis zusammen.

Neue Brücke über die B 6 notwendig

Untersucht wurde unter anderem, wo die Trasse ab der Endhaltestelle Messe/Ost (Expo-Plaza) weitergeführt werden kann. Auf hannoverscher Seite sollen die Gleise nun südlich an den noch relativ neuen Studentenwohnheimen, die vor Kurzem nahe Ikea entstanden sind, herumgeführt werden. Weiter geht es über die B 6 hinweg auf der Würzburger Straße entlang bis zur bestehenden Linie 1. „Die Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass die Trassenvarianten nicht konfliktfrei sind“, berichtet Abelmann. Zwar seien die Straßenräume in Laatzen breit genug; bei der Querung der B 6 müsse aber entweder eine separate Stadtbahnbrücke errichtet oder eine neue gemeinsame Brücke für Stadtbahn, Fußgänger und Radverkehr entstehen. Nach Angaben von Laatzens Stadtplaner Jörg Schmidt ist die Variante einer separaten Brücke südlich der bestehenden Fußgängerbrücke wegen der Kita-Pläne an der Würzburger Straße inzwischen obsolet.

Noch offen ist auch der weitere Linienverlauf. Zur Diskussion stehen drei Möglichkeiten: Die Linie 6 könnte künftig bis zum Endpunkt Laatzen oder über die Wülferoder Straße bis zur neuen S-Bahn-Station Laatzen-Mitte oder in Richtung hannoverscher Innenstadt geführt werden. Sollte sich die Region für den Endpunkt Laatzen entscheiden, müsste sie dort ein weiteres Abstellgleis südlich der gerade erst umgebauten Laatzener Schleife einrichten lassen.

Neubaugebiet Kronsrode erhöht die Chancen

Eine Entscheidung über das Gesamtprojekt steht noch aus. „Ob die Stadtbahnspange überhaupt realisiert werden kann, hängt maßgeblich vom Ergebnis der noch durchzuführenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ab“, stellt Abelmann klar. Zu den nächsten Schritten zähle die Erarbeitung von Betriebskonzepten und die Prüfung der zu erwartenden Nachfrage. Das Projekt sei Bestandteil des Masterplans Stadtbahn, an dem die Region zurzeit arbeite. Eine Kosten-Nutzen-Rechnung sei ausschlaggebend für eine mögliche Förderung von Land und Bund. Zum zeitlichen Horizont des Projekts äußerte sich die Region nicht.

Aus Sicht von Schmidt profitiert Laatzen auch vom hannoverschen Neubaugebiet Kronsrode, das im Entstehen ist. In den Untersuchungen dazu sei Laatzen-Mitte mit dem Leine-Center als Nahversorgungsstandort angegeben. „Da hat man gesagt, die Leute fahren lieber mit der Straßenbahn in sieben Minuten nach Laatzen-Mitte als 40 Minuten in Hannovers Innenstadt.“ Es dauere zwar noch etwas, bis dort viele Menschen wohnen, aber die Entwicklung spiele Laatzen in die Karten. „Die Leute wollen wir zum Einkaufen ins Leine-Center bekommen.“

