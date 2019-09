Grasdorf

Der Umzug ist geschafft. Seit dem 12. August sitzt der Verein der Laatzener Tafeln an der Hildesheimer Straße 227 in Grasdorf in den umgebauten Volksbank-Räumen. Für die Vorsitzende der Laatzener Tafel, Dietlind Osterkamp, ist es ein großer Erfolg. Am Vormittag kommen nun immer wieder Transporter der Tafeln...