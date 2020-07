Grasdorf

Das Wetter zeigte sich beim ehrenamtlichen Arbeitseinsatz am Brunnenplatz in Grasdorfs Ortsmitte am Donnerstag von seiner schönsten Seite. Im strahlenden Sonnenschein schliff, strich und ölte ein Dutzend Helfer die verwitterten Holzbohlen der Sitzbänke und reinigte die Sockel. Mit einem Hochdruckreiniger wurden die Mauern und eingelassenen Reliefe am Platz von Schmutz befreit. Am historischen Brunnen wurde mit Bürsten der Dreck weggeschrubbt. Die verrotteten Baumeinfassungen der Linden wurden entfernt und durch hochwertige Granitsteine ersetzt. Und die Beete rund um die Bäume wurden aufgewertet und bepflanzt. Der Platz in Grasdorfs Ortsmitte wurde 1989 auf Initiative und nach Entwürfen des Grasdorfer Architekten Helmut Flohr gestaltet. Nun sorgten die Mitglieder der Stiftung Grasdorf an der Leine und der Stadt Laatzen für eine grundlegende Renovierung. Der Platz erstrahlt nun wieder im neuen Glanz.

Das ist der Sommereinsatz Graffiti auf Denkmälern, abgeplatzte Fassaden von Vereinsheimen oder Schmuddel­ecken: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Stiftung Sparda-Bank Hannover haben sich zum sechsten Mal zusammengetan, um im Sommer Stadt und Umland herauszuputzen. Gemeinnützige Vereine können sich für einen solchen Sommereinsatz bewerben. Das können Maler- oder Gartenarbeiten sein, aber auch andere kleine handwerkliche Eingriffe, die manchmal so viel ausmachen. Das Geld für die Eintagesaktionen stellt die Stiftung Sparda-Bank Hannover zur Verfügung. Die HAZ kümmert sich um die Koordination der Helfer und Handwerker und ruft ihre Leser dazu auf, mitzumachen und mitzuhelfen. Ziel der Aktion ist es, gemeinsame Einsätze zu planen und zusammen den Ort, den Verein oder einfach die Nachbarschaft ein wenig schöner und gemütlicher zu gestalten. Insgesamt unterstützt die Stiftung Sparda-Bank 15 Einsätze à 1500 Euro. Bewerbungen sind noch möglich – unter haz.li/ sommereinsatz finden Sie alle Informationen.

Zur Finanzierung schrieb Dorit Batterman die Initiative Sommereinsatz an. Die HAZ und die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover unterstützen dabei kleine Vereine bei handwerklichen Einsätzen und der Finanzierung. „Die Aufwertung des Brunnenplatzes in Grasdorf zeigt den Bürgern, dass sich Engagement lohnt, motiviert hoffentlich neue Ehrenamtliche, schafft ein Stück mehr Lebensqualität in unserer unmittelbaren Umgebung und motiviert Menschen Grasdorf zu besuchen“, schrieb Battermann – und erhielt schnell den Zuschlag.

Torsten Steiner und Sören Krümmel kümmern sich beim Sommereinsatz um die Einfassung der alten Linden und setzen dabei auf hochwertige Granitplatten. Quelle: Jan Sedelies

Die engagierten Helfer erhielten Unterstützung von der Firma Jürgen Krümmel aus Schliekum. Sören Krümmel und Torsten Steiner befestigten Granitsteine mit einem Gummihammer. Die alte Einfassung aus Holz war über die Jahre marode geworden. In Absprache mit dem Grünflächenteam der Stadt sollten die Bäume und Beete künftig mehr Luft und Raum bekommen. Dafür wurden nun die Pflanzscheiben vergrößert. Die Stiftung übernimmt künftig die Patenschaft für die Beete.

Herrmann Seefeld (li.)und Walter Battermann streichen beim Sommereinsatz die Holzbohlen der Sitzbänke. Quelle: Jan Sedelies

Doris Battermann ist selbst in Grasdorf geboren. „Ich komme täglich am Brunnenplatz vorbei.“ Der Zustand des Platzes war der Auslöser für den Arbeitseinsatz. Die Stiftung lädt aber auch zu gemeinsamen Frühstücken, Filmabenden und Ausflügen ein. „Wir möchten den Dorfkern erhalten und gestalten“, sagt Battermann. Solche gemeinsamen Arbeitseinsätze helfen sicher dabei.

Von Jan Sedelies