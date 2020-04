Probleme, Stress, Unsicherheiten und häusliche Enge, wie sie im Zuge der Corona-Pandemie auch in Laatzen zunehmen, erhöhen die Gefahr von häuslicher Gewalt. Darauf hat die Beratungsstelle Donna Clara hingewiesen. Sie bietet Frauen kostenlos und auch präventiv, bevor Situationen eskalieren, Hilfe an.

Laatzener Beratungsstelle Donna Clara bietet Frauen Hilfe an

