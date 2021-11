Laatzen-Mitte

Die Reihe von Vorfällen in Laatzen-Mitte, in denen Jugendliche aus einer Gruppe heraus Straftaten begehen, reißt nicht ab. Wie am Montag bekannt wurde, ist vor acht Tagen eine Stadtbahn an der Haltestelle Laatzen-Zentrum durch Steinwürfe beschädigt worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Immerhin: Verletzt wurde niemand.

Die Sachbeschädigung sei am Sonntag, 7. November, um 17.22 Uhr begangen worden, teilte der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED) Stefan Schwarzbard mit. Zeugen hatten von drei Jugendlichen berichtet, die sich nahe der Unterführung der Erich-Panitz-Straße bei der Grand-Quevilly-Passage von einer etwa zehnköpfigen Gruppe getrennt und in Richtung der Stadtbahngleise gegangen war. Zwei der drei Jugendliche hätten dann Steine gegriffen und diese in Richtung des Fahrers geworfen. Dabei wurde die Frontscheibe beschädigt.

Polizei bittet um Hinweise

Die drei Beteiligten werden auf 14 bis 18 Jahre geschätzt. Während der erste Täter schwarz gekleidet war, trug der zweite Steinewerfer eine auffällige weiße Weste. Der dritte im Bunde war Zeugenaussagen zufolge dunkel gekleidet und hielt sich in unmittelbarer ähe der Steinewerfer auf, sollaber selbst nichts geworfen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich im Kommissariat unter Telefon (0511) 1094317 zu melden.

Von Astrid Köhler